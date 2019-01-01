Біля Офісу Президента відбулась акція проти розведення військ





Як повідомляє кореспондент



Серед присутніх були представники політсили "Свобода", "Національного корпусу", інші. Перед початком акції, активісти під стінами Офісу Президента стали в ряди, тримаючи літери, що складаються у речення " Яке розведення? Ти ж не лох".





Також учасники акції вигукували: "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Вимога нації - ні капітуляції". Активісти також принесли з собою прапори України та жовтий скотч, який є символом Руху опору капітуляції.



Біля ОП були присутні поліцейські, працювала поліція діалогу.



Як стверджували учасники акції, вони прийшли під Офіс Президента України, аби наголосити на тому, що українське суспільство не підтримує розведення військ на Донбасі, яке все більше виглядає як відступ, без об’єктивних на те причин.



Окрім того заявили, що Рух опору капітуляції попереджає владу, що не можна ігнорувати думку українських громадян та діяти всупереч національним інтересам.







Нагадаємо, що сьогодні, 29 жовтня, о 12.00 почався

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Офісом Президента України в Києві пройшла акція “Ні кроку назад!”, ініційована “Рухом опору капітуляції”.Як повідомляє кореспондент Укрінформу , участь в акції взяли кілька десятків осіб.Серед присутніх були представники політсили "Свобода", "Національного корпусу", інші. Перед початком акції, активісти під стінами Офісу Президента стали в ряди, тримаючи літери, що складаються у речення " Яке розведення? Ти ж не лох".Також учасники акції вигукували: "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Вимога нації - ні капітуляції". Активісти також принесли з собою прапори України та жовтий скотч, який є символом Руху опору капітуляції.Біля ОП були присутні поліцейські, працювала поліція діалогу.Як стверджували учасники акції, вони прийшли під Офіс Президента України, аби наголосити на тому, що українське суспільство не підтримує розведення військ на Донбасі, яке все більше виглядає як відступ, без об’єктивних на те причин.Окрім того заявили, що Рух опору капітуляції попереджає владу, що не можна ігнорувати думку українських громадян та діяти всупереч національним інтересам.Нагадаємо, що сьогодні, 29 жовтня, о 12.00 почався процес розведення військ з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

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