У місті на Волині пожежна машина не могла проїхати через припарковані авто. ФОТО
Сьогодні, 02:40
29-го жовтня, близько 12-ї години, на вулиці Небесної сотні у Володимирі-Волинському, через паркування громадян не могла проїхати габаритна пожежна машина.
Парковку на вулиці облаштували близько року тому, вулицю розширили. Про це інформує Буг.
Рятувальники кажуть – це не перший випадок, коли техніка не може проїхати. Люди паркують машини, навіть поза місцями, дозволеними для стоянки.
За 50 метрів від парковки дислокується 7-ма державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Волинській області. Вона обслуговує і місто, і район.
Подібна недалекоглядність водіїв може спричинити трагічні наслідки у випадку пожежі на території міста чи району.
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Парковку на вулиці облаштували близько року тому, вулицю розширили. Про це інформує Буг.
Рятувальники кажуть – це не перший випадок, коли техніка не може проїхати. Люди паркують машини, навіть поза місцями, дозволеними для стоянки.
За 50 метрів від парковки дислокується 7-ма державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Волинській області. Вона обслуговує і місто, і район.
Подібна недалекоглядність водіїв може спричинити трагічні наслідки у випадку пожежі на території міста чи району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Гей, писюки ! Шо ж то за таке засекречене місто на Волині ?
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