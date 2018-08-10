вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині пожежна машина не могла проїхати через припарковані авто. ФОТО

У місті на Волині пожежна машина не могла проїхати через припарковані авто. ФОТО
29-го жовтня, близько 12-ї години, на вулиці Небесної сотні у Володимирі-Волинському, через паркування громадян не могла проїхати габаритна пожежна машина.

Парковку на вулиці облаштували близько року тому, вулицю розширили. Про це інформує Буг.

Рятувальники кажуть – це не перший випадок, коли техніка не може проїхати. Люди паркують машини, навіть поза місцями, дозволеними для стоянки.

У місті на Волині пожежна машина не могла проїхати через припарковані авто. ФОТО
У місті на Волині пожежна машина не могла проїхати через припарковані авто. ФОТО

За 50 метрів від парковки дислокується 7-ма державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Волинській області. Вона обслуговує і місто, і район.

Подібна недалекоглядність водіїв може спричинити трагічні наслідки у випадку пожежі на території міста чи району.

У місті на Волині пожежна машина не могла проїхати через припарковані авто. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, парковка, пожежна машина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Гей, писюки ! Шо ж то за таке засекречене місто на Волині ?
Відповісти
Вибір редактора
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Працівник Нацбанку вимагав 50 тисяч доларів хабара за «валютну» ліцензію. ФОТО
Сьогодні, 04:26
На Волині посилено контролюватимуть питання якості харчування школярів та дошкільнят
Сьогодні, 03:22
У місті на Волині пожежна машина не могла проїхати через припарковані авто. ФОТО
Сьогодні, 02:40
Українські майстрині клаптикового шиття вразили журі на фестивалі в США. ФОТО
Сьогодні, 01:34
Лучанин хотів перереєструвати авто, яке викрали у Франції
Сьогодні, 00:46
Схожі новини
В Україні з`являться «розумні» парковки В Україні з`являться «розумні» парковки
23 липень, 03:17
Розшукують свідків: у Луцьку невідомі пошкодили припарковане авто. ФОТО Розшукують свідків: у Луцьку невідомі пошкодили припарковане авто. ФОТО
13 лютий, 01:31
На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику
10 серпень, 2018, 12:01
У Луцьку через «автохама» комунальники не вивозять сміття У Луцьку через «автохама» комунальники не вивозять сміття
11 травень, 2018, 11:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиньрада збирає термінову сесію через рішення уряду щодо Юрія Погуляйка
29 жовтень, 12:27
 1
На Волині КамАЗ в'їхав у електроопору
Сьогодні, 09:43
 0
Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО
Сьогодні, 09:23
 0
30 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:17
 0
Курс валют у Луцьку на 30 жовтня
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿