У місті на Волині пожежна машина не могла проїхати через припарковані авто. ФОТО





Парковку на вулиці облаштували близько року тому, вулицю розширили. Про це інформує



Рятувальники кажуть – це не перший випадок, коли техніка не може проїхати. Люди паркують машини, навіть поза місцями, дозволеними для стоянки.





За 50 метрів від парковки дислокується 7-ма державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Волинській області. Вона обслуговує і місто, і район.



Подібна недалекоглядність водіїв може спричинити трагічні наслідки у випадку пожежі на території міста чи району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го жовтня, близько 12-ї години, на вулиці Небесної сотні у Володимирі-Волинському, через паркування громадян не могла проїхати габаритна пожежна машина.Парковку на вулиці облаштували близько року тому, вулицю розширили. Про це інформує Буг Рятувальники кажуть – це не перший випадок, коли техніка не може проїхати. Люди паркують машини, навіть поза місцями, дозволеними для стоянки.За 50 метрів від парковки дислокується 7-ма державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Волинській області. Вона обслуговує і місто, і район.Подібна недалекоглядність водіїв може спричинити трагічні наслідки у випадку пожежі на території міста чи району.

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