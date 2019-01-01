Автентичні двері у Луцьку будуть ремонтувати, а не реставрувати





Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії Луцькради.



Депутат Андрій Білан назвав зміну «технічною». Вона стосується одного пункту – слово «реставрація» замінили на слово «ремонт».



«У положенні департаменту житлово-комунального господарства, який буде виконувати роботи, немає повноважень виконувати реставрацію», - зауважив обранець громади. Тож старі двері в Луцьку просто ремонтуватимуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку внесли зміни до програми, що стосується реставрації автентичних дверей. Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії Луцькради.Депутатназвав зміну «технічною». Вона стосується одного пункту – слово «реставрація» замінили на слово «ремонт».«У положенні департаменту житлово-комунального господарства, який буде виконувати роботи, немає повноважень виконувати реставрацію», - зауважив обранець громади. Тож старі двері в Луцьку просто ремонтуватимуть.

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