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Автентичні двері у Луцьку будуть ремонтувати, а не реставрувати

Автентичні двері у Луцьку будуть ремонтувати, а не реставрувати
У Луцьку внесли зміни до програми, що стосується реставрації автентичних дверей.

Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії Луцькради.

Депутат Андрій Білан назвав зміну «технічною». Вона стосується одного пункту – слово «реставрація» замінили на слово «ремонт».

«У положенні департаменту житлово-комунального господарства, який буде виконувати роботи, немає повноважень виконувати реставрацію», - зауважив обранець громади. Тож старі двері в Луцьку просто ремонтуватимуть.


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Теги: автентичні двері, Луцьк
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