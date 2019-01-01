Автентичні двері у Луцьку будуть ремонтувати, а не реставрувати
Сьогодні, 15:05
У Луцьку внесли зміни до програми, що стосується реставрації автентичних дверей.
Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії Луцькради.
Депутат Андрій Білан назвав зміну «технічною». Вона стосується одного пункту – слово «реставрація» замінили на слово «ремонт».
«У положенні департаменту житлово-комунального господарства, який буде виконувати роботи, немає повноважень виконувати реставрацію», - зауважив обранець громади. Тож старі двері в Луцьку просто ремонтуватимуть.
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Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії Луцькради.
Депутат Андрій Білан назвав зміну «технічною». Вона стосується одного пункту – слово «реставрація» замінили на слово «ремонт».
«У положенні департаменту житлово-комунального господарства, який буде виконувати роботи, немає повноважень виконувати реставрацію», - зауважив обранець громади. Тож старі двері в Луцьку просто ремонтуватимуть.
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