На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» – аварія
Сьогодні, 09:34
На автодорозі "Київ-Ковель-Яготин" поблизу села Констянтинівка сталась аварія.
Автопригода трапилась 31 жовтня 08:09 ранку, - пише Рівне вечірнє.
На спецлінію "101" надійшло повідомленням про ДТП за участю легкового автомобіля Audi A2 та вантажного автомобіля Scania.
У результаті пригоди легковий автомобіль з'їхав у кювет.
Для надання допомоги було направлено рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни. Бійці ДСНС за допомогою ручних ножиць для різання електропроводів знеструмили автомобіль та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.
Водійку легкового автомобіля каретою швидкої допомоги було доставлено до медичного закладу. Її нині обстежують лікарі.
Причину ДТП встановлюють поліційські. До надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 8 рятувальників.
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Автопригода трапилась 31 жовтня 08:09 ранку, - пише Рівне вечірнє.
На спецлінію "101" надійшло повідомленням про ДТП за участю легкового автомобіля Audi A2 та вантажного автомобіля Scania.
У результаті пригоди легковий автомобіль з'їхав у кювет.
Для надання допомоги було направлено рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни. Бійці ДСНС за допомогою ручних ножиць для різання електропроводів знеструмили автомобіль та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.
Водійку легкового автомобіля каретою швидкої допомоги було доставлено до медичного закладу. Її нині обстежують лікарі.
Причину ДТП встановлюють поліційські. До надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 8 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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