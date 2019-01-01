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Волинський фотограф упіймав «осіннього мігранта»

Волинський фотограф упіймав «осіннього мігранта»
Волинський фотограф Максим Рудік поділився світлинами птаха, що є символом любові, поваги до батьків та батьківщини.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Останній мігрант - лелека білий (Ciconia ciconia). Так пізно білого лелеку ще не зустрічав", - зауважив Рудік.

За словами фотографа, знімки він зробив 29 жовтня у селі Омельне.
Волинський фотограф упіймав «осіннього мігранта»
Волинський фотограф упіймав «осіннього мігранта»

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Теги: природа, птахи, лелека
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