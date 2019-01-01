Волинський фотограф упіймав «осіннього мігранта»

Максим Рудік поділився світлинами птаха, що є символом любові, поваги до батьків та батьківщини.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



"Останній мігрант - лелека білий (Ciconia ciconia). Так пізно білого лелеку ще не зустрічав", - зауважив Рудік.



За словами фотографа, знімки він зробив 29 жовтня у селі Омельне.



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