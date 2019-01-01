Волинський фотограф упіймав «осіннього мігранта»
Сьогодні, 10:50
Волинський фотограф Максим Рудік поділився світлинами птаха, що є символом любові, поваги до батьків та батьківщини.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Останній мігрант - лелека білий (Ciconia ciconia). Так пізно білого лелеку ще не зустрічав", - зауважив Рудік.
За словами фотографа, знімки він зробив 29 жовтня у селі Омельне.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Останній мігрант - лелека білий (Ciconia ciconia). Так пізно білого лелеку ще не зустрічав", - зауважив Рудік.
За словами фотографа, знімки він зробив 29 жовтня у селі Омельне.
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