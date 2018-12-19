У Луцьку за крадіжку і грабіж арештували іноземця





Чоловіка одразу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, - інформує ГУНП у Рівненській оласті.



Суд міста Луцьк арештував чоловіка, оскільки тут він вчинив грабіж та крадіжку.



Наразі обвинувачений чекає вироку суду.

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