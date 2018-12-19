У Луцьку за крадіжку і грабіж арештували іноземця
Сьогодні, 15:01
42-річного уродженця Узбекистану, який у Рівному обвинувачувався у незаконному зберіганні зброї, бойових припасів чи вибухових речовин, розшукали у Луцьку.
Чоловіка одразу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, - інформує ГУНП у Рівненській оласті.
Суд міста Луцьк арештував чоловіка, оскільки тут він вчинив грабіж та крадіжку.
Наразі обвинувачений чекає вироку суду.
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Чоловіка одразу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, - інформує ГУНП у Рівненській оласті.
Суд міста Луцьк арештував чоловіка, оскільки тут він вчинив грабіж та крадіжку.
Наразі обвинувачений чекає вироку суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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