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У Луцьку за крадіжку і грабіж арештували іноземця

У Луцьку за крадіжку і грабіж арештували іноземця
42-річного уродженця Узбекистану, який у Рівному обвинувачувався у незаконному зберіганні зброї, бойових припасів чи вибухових речовин, розшукали у Луцьку.

Чоловіка одразу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, - інформує ГУНП у Рівненській оласті.

Суд міста Луцьк арештував чоловіка, оскільки тут він вчинив грабіж та крадіжку.

Наразі обвинувачений чекає вироку суду.

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Теги: суд, арешт, Луцьк
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