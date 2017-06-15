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Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*

Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*
У новому сучасному житловому комплексі «Західний Олімп», що розташований у передмісті Луцька – селі Тарасове, розпочали будівництво четвертого будинку.

Про вигідні цінові пропозиції та переваги комплексу «Західний Олімп» розповіла менеджер центру продажу Руслана Бутова.

Так, придбати новеньку квартиру у чотирьохповерховому будинку, який обіцяють здати вже влітку 2020 року, можна лише за 13 500 гривень за м2. Наразі будівництво активно триває і в «Олімпі» вже почали зводити другий поверх.

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Будинок під щасливим номером «8» матиме два під’їзди та 30 помешкань загалом. Розпланували його на одно-, дво- та трикімнатні квартири. До слова, менеджерка з продажу каже, що 5 з них уже знайшли нових власників, тож радить не баритися, адже співвідношення ціни та якості в «Олімпі» – унікальне.

Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*


До того ж, Руслана Бутова зазначає, що для завбачливих клієнтів, що вже почали обирати собі квартири у комплексі, передбачили вигідну пропозицію – при купівлі «квадратів» у будинку, що тільки будують, покупцям дарують знижку 300 гривень на кожен м2 при стовідсотковій оплаті. Також є можливість розтермінування на 12 місяців з першим внеском у п’ятдесят відсотків.

Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*


На території комплексу «Західний Олімп» для мешканців облаштували сучасний дитячий майданчик з гойдалками, ігрову зону для тенісу, баскетболу, футболу чи волейболу, встановили камери відеоспостереження, шлагбаум та яскраво озеленили прибудинкову територію. До того ж, для комфорту автовласників тут передбачили достатньо паркомісць, а на території зробили спеціальну розмітку із «зебрами» і вказівниками.

Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*


Переваги інфраструктури «Олімпу» в тому, що комплекс фактично розташований за містом, посеред мальовничої природи, однак до центру Луцька – якихось 15 хвилин громадським транспортом або 5 хвилин на власному автомобілі. Поруч також є дитячий садочок і церква, трішки далі – база відпочинку та сучасна лікарня.

Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*
Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*
Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*
Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*
Чому потрібно купувати вже: вигідні пропозиції від «Олімпу» та новий будинок ФОТО*


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Теги: Західний Олімп, Тарасове, Луцьк, ЖК, будинок, квартира, реклама
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