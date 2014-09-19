Росія ізолює свій Інтернет

З 1 листопада закон про суверенний Рунет зобов'язує російських провайдерів встановлювати спеціальне обладнання Роскомнагляду.Це дозволить державі брати Рунет під централізований контроль у разі виникнення загроз. Але яких саме – переліку поки немає, - Техно24.Ізоляція Рунету дозволить відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі. В інший час обладнання буде використовуватися для блокування заборонених ресурсів.Натомість міжнародна організація "Репортери без кордонів" виступила із заявою, що засуджує закон про "суверенний Рунет", звинувачуючи російську владу в намірі встановити політичний контроль над всією мережевою інфраструктурою, щоб в разі необхідності перекрити потік цифрової інформації.Зазначимо, що Держдума Росії 16 квітня ухвалила закон Держдума РФ остаточно ухвалила закон про ізоляцію інтернету про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Закон передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.