Росія ізолює свій Інтернет
Сьогодні, 01:07
З 1 листопада закон про суверенний Рунет зобов'язує російських провайдерів встановлювати спеціальне обладнання Роскомнагляду.
Це дозволить державі брати Рунет під централізований контроль у разі виникнення загроз. Але яких саме – переліку поки немає, - Техно24.
Ізоляція Рунету дозволить відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі. В інший час обладнання буде використовуватися для блокування заборонених ресурсів.
Натомість міжнародна організація "Репортери без кордонів" виступила із заявою, що засуджує закон про "суверенний Рунет", звинувачуючи російську владу в намірі встановити політичний контроль над всією мережевою інфраструктурою, щоб в разі необхідності перекрити потік цифрової інформації.
Зазначимо, що Держдума Росії 16 квітня ухвалила закон Держдума РФ остаточно ухвалила закон про ізоляцію інтернету про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Закон передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.
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Це дозволить державі брати Рунет під централізований контроль у разі виникнення загроз. Але яких саме – переліку поки немає, - Техно24.
Ізоляція Рунету дозволить відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі. В інший час обладнання буде використовуватися для блокування заборонених ресурсів.
Натомість міжнародна організація "Репортери без кордонів" виступила із заявою, що засуджує закон про "суверенний Рунет", звинувачуючи російську владу в намірі встановити політичний контроль над всією мережевою інфраструктурою, щоб в разі необхідності перекрити потік цифрової інформації.
Зазначимо, що Держдума Росії 16 квітня ухвалила закон Держдума РФ остаточно ухвалила закон про ізоляцію інтернету про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Закон передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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