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Росія ізолює свій Інтернет

Росія ізолює свій Інтернет
З 1 листопада закон про суверенний Рунет зобов'язує російських провайдерів встановлювати спеціальне обладнання Роскомнагляду.

Це дозволить державі брати Рунет під централізований контроль у разі виникнення загроз. Але яких саме – переліку поки немає, - Техно24.

Ізоляція Рунету дозволить відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі. В інший час обладнання буде використовуватися для блокування заборонених ресурсів.

Натомість міжнародна організація "Репортери без кордонів" виступила із заявою, що засуджує закон про "суверенний Рунет", звинувачуючи російську владу в намірі встановити політичний контроль над всією мережевою інфраструктурою, щоб в разі необхідності перекрити потік цифрової інформації.

Зазначимо, що Держдума Росії 16 квітня ухвалила закон Держдума РФ остаточно ухвалила закон про ізоляцію інтернету про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Закон передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.

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Теги: Інтернет, Росія
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