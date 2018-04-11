Міністерка охорони здоров`я звільнила всіх радників
Сьогодні, 03:17
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька 1 листопада підписала наказ про звільнення всіх своїх радників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Facebook.
Як повідомила міністр, вона вважає неприпустимим, коли радника сприймають, як ще одного міністра, а його особисту думку чують, як позицію міністерства.
За словами Скалецької, більшість радників МОЗ не відповідали за свої дії.
"Нажаль, як я вже зрозуміла, так історично склалось, що більшість радників в міністерстві мали якийсь особливий мандат. І при цьому ніякої відповідальності", - написала міністр.
При цьому, Скалецька зазначила, що МОЗ продовжує працювати з експертним середовищем над вирішенням конкретних викликів і просуванням пріоритетів, але статусів "радника" більше не буде.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Facebook.
Як повідомила міністр, вона вважає неприпустимим, коли радника сприймають, як ще одного міністра, а його особисту думку чують, як позицію міністерства.
За словами Скалецької, більшість радників МОЗ не відповідали за свої дії.
"Нажаль, як я вже зрозуміла, так історично склалось, що більшість радників в міністерстві мали якийсь особливий мандат. І при цьому ніякої відповідальності", - написала міністр.
При цьому, Скалецька зазначила, що МОЗ продовжує працювати з експертним середовищем над вирішенням конкретних викликів і просуванням пріоритетів, але статусів "радника" більше не буде.
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