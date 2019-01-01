У селищі на Волині ремонтують покрівлю будинку культури. ФОТО





Про це інформують на сайті



Після відповідних тендерних процедур через систему ProZorro Любешівською селищною радою отримано економію коштів у сумі 1966,0227 тис. грн. Це дало можливість додатково реалізувати ще 8 проектів, серед яких – «капітальний ремонт покрівлі будинку культури на вулиці Івана Пасевича, 8а в с. Залізниця». Вартість зазначеного проекту 217,0142 тис. грн.



Також очільник громади оглянув і приміщення майстерні Залізницького ліцею. Тут розпочалися роботи з капітального ремонту покрівлі та утеплення фасадів. Відповідно до проектно-кошторисної документації в приміщенні передбачено 2 класні кімнати та майстерня. Вартість капітального ремонту становить - 1459,586 тис. грн.



Обидва об’єкти планують здати до кінця 2019 року.

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