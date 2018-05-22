До Луцька з'їхалися 250 боксерів з різних країн світу. ВІДЕО





Перед початком боїв гостей привітали місцеві чиновники, інформує



Боксерський турнір присвятили пам’яті загиблих спортсменів із Луцька: Василя Лотоцького, Дем’яна Усика та Олега Фурса.



Впродовж трьох днів боксери змагаються у різних вікових та вагових категоріях. Від цього залежить і тривалість поєдинків.



Перші бої показали, що турнір буде видовищним. Фінал міжнародного турніру відбудеться третього листопада. Тоді й оберуть кращих боксерів у кожній з категорій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 1 листопада, в Луцьку стартував міжнародний боксерський турнір “”LUTSK BOXING CUP”. На змагання з’їхалися 250 спортсменів із Молдови, Польщі, Білорусі, Литви та різних куточків України.Перед початком боїв гостей привітали місцеві чиновники, інформує 12 канал Боксерський турнір присвятили пам’яті загиблих спортсменів із Луцька:таВпродовж трьох днів боксери змагаються у різних вікових та вагових категоріях. Від цього залежить і тривалість поєдинків.Перші бої показали, що турнір буде видовищним. Фінал міжнародного турніру відбудеться третього листопада. Тоді й оберуть кращих боксерів у кожній з категорій.

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