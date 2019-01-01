Пояснили, чому у Луцьку виник дефіцит інсуліну. ВІДЕО





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Спеціалісти стверджують, що для людей, у яких друга група діабету, це не зовсім страшно, вони без інсуліну зможуть протянути довше, а от для першої групи це вкрай небезпечно.



Голова спілки діабетиків Микола Ткачук каже, що для Волині потрібно 7,5 мільйонів гривень, аби забезпечити людей інсуліном. Обласна рада виділила лише мільйон. Лише на Луцьк потрібно 4 мільйони. З них виділили лише 800 тисяч.



В управлінні охорони здоров’я запевняють – панікувати не треба, кошти знайшли і зовсім скоро люди зможуть отримати свої ліки.



Головний лікар області Ігор Ващенюк прогнозує, що надалі проблем із інсуліном бути не повинно, адже наступного року вартість цього гормону будуть відшкодовувати за програмою “Доступні ліки”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проте вже три дні луцькі аптеки не відпускали інсулін, аргументуючи це тим, що держава не оплатила їх.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Спеціалісти стверджують, що для людей, у яких друга група діабету, це не зовсім страшно, вони без інсуліну зможуть протянути довше, а от для першої групи це вкрай небезпечно.Голова спілки діабетиківкаже, що для Волині потрібно 7,5 мільйонів гривень, аби забезпечити людей інсуліном. Обласна рада виділила лише мільйон. Лише на Луцьк потрібно 4 мільйони. З них виділили лише 800 тисяч.В управлінні охорони здоров’я запевняють – панікувати не треба, кошти знайшли і зовсім скоро люди зможуть отримати свої ліки.Головний лікар областіпрогнозує, що надалі проблем із інсуліном бути не повинно, адже наступного року вартість цього гормону будуть відшкодовувати за програмою “Доступні ліки”.

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