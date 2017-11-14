Тендер: до військового містечка в Луцьку прокладуть каналізацію за майже 10 мільйонів гривень





Про це йдеться в оголошенні на сайті державних закупівель



Тендер оголосив Квартирно-експлуатаційний відділ м. Володимир-Волинський.



Мова йде про будівництво зовнішніх мереж каналізації, облаштування водовідливу з котлованів, прокладання трубопроводів, улаштування залізобетонних каналізаційних колодязів, збирання нитки трубопроводу з поліетиленових труб у військовому містечку №51 у Луцьку.



Очікувана вартість закупівлі становить майже 9,6 мільйона гривень.



Строк виконання робіт - до 20 травня 2020 року.

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