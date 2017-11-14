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Тендер: до військового містечка в Луцьку прокладуть каналізацію за майже 10 мільйонів гривень

Тендер: до військового містечка в Луцьку прокладуть каналізацію за майже 10 мільйонів гривень
Будівництво зовнішніх мереж каналізації у військовому містечку в Луцьку обійдеться орієнтовно у майже 9,6 мільйонів гривень.

Про це йдеться в оголошенні на сайті державних закупівель Prozorro.

Тендер оголосив Квартирно-експлуатаційний відділ м. Володимир-Волинський.

Мова йде про будівництво зовнішніх мереж каналізації, облаштування водовідливу з котлованів, прокладання трубопроводів, улаштування залізобетонних каналізаційних колодязів, збирання нитки трубопроводу з поліетиленових труб у військовому містечку №51 у Луцьку.

Очікувана вартість закупівлі становить майже 9,6 мільйона гривень.

Строк виконання робіт - до 20 травня 2020 року.

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Теги: тендер, військове містечко, каналізація
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