Тендер: до військового містечка в Луцьку прокладуть каналізацію за майже 10 мільйонів гривень
Сьогодні, 14:02
Будівництво зовнішніх мереж каналізації у військовому містечку в Луцьку обійдеться орієнтовно у майже 9,6 мільйонів гривень.
Про це йдеться в оголошенні на сайті державних закупівель Prozorro.
Тендер оголосив Квартирно-експлуатаційний відділ м. Володимир-Волинський.
Мова йде про будівництво зовнішніх мереж каналізації, облаштування водовідливу з котлованів, прокладання трубопроводів, улаштування залізобетонних каналізаційних колодязів, збирання нитки трубопроводу з поліетиленових труб у військовому містечку №51 у Луцьку.
Очікувана вартість закупівлі становить майже 9,6 мільйона гривень.
Строк виконання робіт - до 20 травня 2020 року.
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Про це йдеться в оголошенні на сайті державних закупівель Prozorro.
Тендер оголосив Квартирно-експлуатаційний відділ м. Володимир-Волинський.
Мова йде про будівництво зовнішніх мереж каналізації, облаштування водовідливу з котлованів, прокладання трубопроводів, улаштування залізобетонних каналізаційних колодязів, збирання нитки трубопроводу з поліетиленових труб у військовому містечку №51 у Луцьку.
Очікувана вартість закупівлі становить майже 9,6 мільйона гривень.
Строк виконання робіт - до 20 травня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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