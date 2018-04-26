У Володимирі-Волинському придбають спецавто для інклюзивного центру





Про це стало відомо під час засідання виконкому Володимир-Волинської міської ради вчора, 1 листопада, – передає сайт



За інформацією начальника управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради В’ячеслава Петрука, місто отримало субвенцію в сумі одного мільйона гривень на придбання на умовах співфінансування (428.5 тис. гривень) спеціального транспорту для перевезення дітей з інвалідністю для ІРЦ.



Авто купуватимуть через майданчик з прозорих державних закупівель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському придбають авто для перевезення вихованців інклюзивно-ресурсного центру.Про це стало відомо під час засідання виконкому Володимир-Волинської міської ради вчора, 1 листопада, – передає сайт «Княжий Град» За інформацією начальника управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, місто отримало субвенцію в сумі одного мільйона гривень на придбання на умовах співфінансування (428.5 тис. гривень) спеціального транспорту для перевезення дітей з інвалідністю для ІРЦ.Авто купуватимуть через майданчик з прозорих державних закупівель.

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