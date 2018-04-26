У Володимирі-Волинському придбають спецавто для інклюзивного центру
Сьогодні, 18:50
У Володимирі-Волинському придбають авто для перевезення вихованців інклюзивно-ресурсного центру.
Про це стало відомо під час засідання виконкому Володимир-Волинської міської ради вчора, 1 листопада, – передає сайт «Княжий Град».
За інформацією начальника управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради В’ячеслава Петрука, місто отримало субвенцію в сумі одного мільйона гривень на придбання на умовах співфінансування (428.5 тис. гривень) спеціального транспорту для перевезення дітей з інвалідністю для ІРЦ.
Авто купуватимуть через майданчик з прозорих державних закупівель.
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Про це стало відомо під час засідання виконкому Володимир-Волинської міської ради вчора, 1 листопада, – передає сайт «Княжий Град».
За інформацією начальника управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради В’ячеслава Петрука, місто отримало субвенцію в сумі одного мільйона гривень на придбання на умовах співфінансування (428.5 тис. гривень) спеціального транспорту для перевезення дітей з інвалідністю для ІРЦ.
Авто купуватимуть через майданчик з прозорих державних закупівель.
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