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У Володимирі-Волинському придбають спецавто для інклюзивного центру

У Володимирі-Волинському придбають спецавто для інклюзивного центру
У Володимирі-Волинському придбають авто для перевезення вихованців інклюзивно-ресурсного центру.

Про це стало відомо під час засідання виконкому Володимир-Волинської міської ради вчора, 1 листопада, – передає сайт «Княжий Град».

За інформацією начальника управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради В’ячеслава Петрука, місто отримало субвенцію в сумі одного мільйона гривень на придбання на умовах співфінансування (428.5 тис. гривень) спеціального транспорту для перевезення дітей з інвалідністю для ІРЦ.

Авто купуватимуть через майданчик з прозорих державних закупівель.

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Теги: Володимир-Волинський, авто, спецавто, інклюзивний центр
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