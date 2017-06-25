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Facebook і Instagram заборонять смайли з сексуальним підтекстом

Facebook і Instagram заборонять смайли з сексуальним підтекстом
У компаніях Facebook і Instagram вирішили боротися з сексуальними домаганнями і просуванням сексуальних послуг, заборонивши використання смайликів, що натякають на секс.

Про це повідомляє британський журнал Dazed, пише "Главком".

Зазначається, що через нові «санкції» під заборону потрапили емодзі баклажана, краплі води, губ і персика.

Згідно з новими правилами, користувачі можуть отримати попередження або позначку у вигляді спеціального значка поруч з назвою акаунта за використання емодзі. Смайлики можуть визнати "поза законом", якщо вони мають сексуальне значення в силу контексту або суспільно прийнятого трактування, регіонального сексуально-провокаційного сленгу. Окрім того, бан можна отримати за згадку або опис сексуальних дій і зображення реальних людей в оголеному вигляді, нагота яких прикрита в тому числі емодзі.

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Теги: Facebook, Instagram, секс, заборона
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