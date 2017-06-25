Facebook і Instagram заборонять смайли з сексуальним підтекстом





Про це повідомляє британський журнал Dazed, пише "



Зазначається, що через нові «санкції» під заборону потрапили емодзі баклажана, краплі води, губ і персика.



Згідно з новими правилами, користувачі можуть отримати попередження або позначку у вигляді спеціального значка поруч з назвою акаунта за використання емодзі. Смайлики можуть визнати "поза законом", якщо вони мають сексуальне значення в силу контексту або суспільно прийнятого трактування, регіонального сексуально-провокаційного сленгу. Окрім того, бан можна отримати за згадку або опис сексуальних дій і зображення реальних людей в оголеному вигляді, нагота яких прикрита в тому числі емодзі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У компаніях Facebook і Instagram вирішили боротися з сексуальними домаганнями і просуванням сексуальних послуг, заборонивши використання смайликів, що натякають на секс.Про це повідомляє британський журнал Dazed, пише " Главком ".Зазначається, що через нові «санкції» під заборону потрапили емодзі баклажана, краплі води, губ і персика.Згідно з новими правилами, користувачі можуть отримати попередження або позначку у вигляді спеціального значка поруч з назвою акаунта за використання емодзі. Смайлики можуть визнати "поза законом", якщо вони мають сексуальне значення в силу контексту або суспільно прийнятого трактування, регіонального сексуально-провокаційного сленгу. Окрім того, бан можна отримати за згадку або опис сексуальних дій і зображення реальних людей в оголеному вигляді, нагота яких прикрита в тому числі емодзі.

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