3 листопада – Іларіона Великого: традиції і заборони дня





Іларіона Великого вважають засновником перших монастирів в Палестині. Він активно займався проповідуванням, а в кінці свого життя вирішив відправитися в Єгипет. Помер Іларіон на острові Кіпр, передбачивши свою смерть.



Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків, пише "



Народні прикмети на 3 листопада



– Якщо на Іларіона випав сніг на замерзлу землю – на наступний рік буде хороший врожай.



– Якщо людина народилася 3 листопада, то її талісманом є смарагд.



– Якщо випав сніг і осів на гілках дерев – значить снігопад буде довгим.



– Якщо з димаря дим йде вгору – погода буде сонячною і безхмарною.



Що можна робити 3 листопада



1. Прибрати будинок, привести до порядку ділянки в оселі, скласти в коробку осінні речі та підготуватися до зими.



2. Давати солодощі та їжу людям, які цього потребують.



3. Приготувати пиріжки з різними начинками.



Що не можна робити 3 листопада



1. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.



2. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.



3. Не говорити погані речі про людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 листопада в народному календарі вшановують Іларіона Великого. Саме в цей день аналізують природні явища і визначають якою буде зима. Віддавна, 3 листопада, очікують сильних холодів та морозів.Іларіона Великого вважають засновником перших монастирів в Палестині. Він активно займався проповідуванням, а в кінці свого життя вирішив відправитися в Єгипет. Помер Іларіон на острові Кіпр, передбачивши свою смерть.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків, пише " 24 канал ".– Якщо на Іларіона випав сніг на замерзлу землю – на наступний рік буде хороший врожай.– Якщо людина народилася 3 листопада, то її талісманом є смарагд.– Якщо випав сніг і осів на гілках дерев – значить снігопад буде довгим.– Якщо з димаря дим йде вгору – погода буде сонячною і безхмарною.1. Прибрати будинок, привести до порядку ділянки в оселі, скласти в коробку осінні речі та підготуватися до зими.2. Давати солодощі та їжу людям, які цього потребують.3. Приготувати пиріжки з різними начинками.1. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.2. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.3. Не говорити погані речі про людей.

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