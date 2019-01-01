вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

3 листопада – Іларіона Великого: традиції і заборони дня

3 листопада – Іларіона Великого: традиції і заборони дня
3 листопада в народному календарі вшановують Іларіона Великого. Саме в цей день аналізують природні явища і визначають якою буде зима. Віддавна, 3 листопада, очікують сильних холодів та морозів.

Іларіона Великого вважають засновником перших монастирів в Палестині. Він активно займався проповідуванням, а в кінці свого життя вирішив відправитися в Єгипет. Помер Іларіон на острові Кіпр, передбачивши свою смерть.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків, пише "24 канал".

Народні прикмети на 3 листопада

– Якщо на Іларіона випав сніг на замерзлу землю – на наступний рік буде хороший врожай.

– Якщо людина народилася 3 листопада, то її талісманом є смарагд.

– Якщо випав сніг і осів на гілках дерев – значить снігопад буде довгим.

– Якщо з димаря дим йде вгору – погода буде сонячною і безхмарною.

Що можна робити 3 листопада

1. Прибрати будинок, привести до порядку ділянки в оселі, скласти в коробку осінні речі та підготуватися до зими.

2. Давати солодощі та їжу людям, які цього потребують.

3. Приготувати пиріжки з різними начинками.

Що не можна робити 3 листопада

1. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.

2. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.

3. Не говорити погані речі про людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іларіона Великого, 3 листопада, традиції, заборони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин на фестивалі за кордоном переглянув фільм, який знімали у Сваловичах: враження глядача
Сьогодні, 09:58
3 листопада – Іларіона Великого: традиції і заборони дня
Сьогодні, 09:25
9,5 гривень – виправдана вартість проїзду при електронній системі оплати, – луцькі перевізники
Сьогодні, 08:54
Розбій на «Луцькпластмас»: знайшли та засудили другого з нападників на логіста
Сьогодні, 08:02
У пасажира маршрутки «Київ–Луцьк» виявили велику кількість нарковмісних таблеток
Сьогодні, 07:45
Схожі новини
24 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна стригти волосся і нігті 24 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна стригти волосся і нігті
24 жовтень, 09:17
Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити в це свято Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити в це свято
27 вересень, 09:14
16 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 16 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
16 вересень, 09:13
4 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна гучно веселитися 4 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна гучно веселитися
04 вересень, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин на фестивалі за кордоном переглянув фільм, який знімали у Сваловичах: враження глядача
Сьогодні, 09:58
 0
3 листопада – Іларіона Великого: традиції і заборони дня
Сьогодні, 09:25
 0
9,5 гривень – виправдана вартість проїзду при електронній системі оплати, – луцькі перевізники
Сьогодні, 08:54
 0
Розбій на «Луцькпластмас»: знайшли та засудили другого з нападників на логіста
Сьогодні, 08:02
 0
У пасажира маршрутки «Київ–Луцьк» виявили велику кількість нарковмісних таблеток
Сьогодні, 07:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿