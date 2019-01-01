Майже ще одне «бабине літо»: українцям обіцяють потепління





Про це повідомляє УНН з посиланням на



Вночі в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, на решті території без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 4-9° тепла, на Закарпатті та Одещині до 12° тепла, у східних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень 13-18° тепла, в південних областях буде до 21°, на крайньому сході країни 7-12° тепла.



5-6 листопада буде хмарно з проясненнями. 5 листопада вночі в Україні, вдень на Лівобережжі та на крайньому заході невеликі, місцями помірні дощі; температура вночі 8-13°, на сході та заході 5-10° тепла, вдень 12-17°, на півдні до 21°.



6 листопада у західних областях помірний, в Карпатах значний дощ, у північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 5-10° тепла, на півдні до 13°; вдень 14-19°, у південній частині місцями 21-23°, на крайньому заході 9-14°.



Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, 6 листопада в Карпатах 25-30 м/с.



7- 8 листопада в західних, північних та більшості центральних областей часом невеликий дощ, температура вночі 3-9° тепла, вдень 8-14°; на решті території переважно без опадів, температура вночі 7-13°, вдень 12-18°, у південній частині до 21°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 4 листопада, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий). Хмарно з проясненнями.Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр Вночі в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, на решті території без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура вночі 4-9° тепла, на Закарпатті та Одещині до 12° тепла, у східних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень 13-18° тепла, в південних областях буде до 21°, на крайньому сході країни 7-12° тепла.5-6 листопада буде хмарно з проясненнями. 5 листопада вночі в Україні, вдень на Лівобережжі та на крайньому заході невеликі, місцями помірні дощі; температура вночі 8-13°, на сході та заході 5-10° тепла, вдень 12-17°, на півдні до 21°.6 листопада у західних областях помірний, в Карпатах значний дощ, у північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 5-10° тепла, на півдні до 13°; вдень 14-19°, у південній частині місцями 21-23°, на крайньому заході 9-14°.Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, 6 листопада в Карпатах 25-30 м/с.7- 8 листопада в західних, північних та більшості центральних областей часом невеликий дощ, температура вночі 3-9° тепла, вдень 8-14°; на решті території переважно без опадів, температура вночі 7-13°, вдень 12-18°, у південній частині до 21°.

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