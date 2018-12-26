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«Безпечне місто»: у Луцьку почали встановлювати систему відеоспостереження

«Безпечне місто»: у Луцьку почали встановлювати систему відеоспостереження
У Луцьку стартували роботи зі встановлення комплексної системи відеоспостереження у 55-му мікрорайоні міста.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Монтажники почали працювати вранці 4 листопада. Фінішувати за сприятливих погодних умов планують до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, про програму «Безпечне місто» говорять не перший рік. 26 червня депутати Луцькради затвердили цю програму, передбачивши на її впровадження 50 млн гривень. Депутат Андрій Покровський з власної кишені виділив 500 тис гривень на створення Ситуаційного центру при обласному управлінні поліції.

«Безпечне місто»: у Луцьку почали встановлювати систему відеоспостереження
«Безпечне місто»: у Луцьку почали встановлювати систему відеоспостереження
«Безпечне місто»: у Луцьку почали встановлювати систему відеоспостереження


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Теги: Безпечне місто, відеоспостереження, Луцьк
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