Завершують ремонт дороги між Володимиром та Нововолинськом
Сьогодні, 19:41
На трасі Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ тривають ремонтні роботи.
Роботи з поточного середнього ремонту дорожнього покриття на ділянці протяжністю 8,5 км вже завершили, - інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Зазначають, що провели укріплення узбіч і проїзну частину на цьому відрізку автошляху розширили з 9 до 12 метрів. Нині на об’єкті приступили до нанесення дорожньої розмітки та влаштування оцинкованого бар'єрного огородження.
Водіїв закликають бути обережними та уважними в місцях проведення ремонтних робіт. До слова, роботи виконуються підрядним підприємством ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".
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Роботи з поточного середнього ремонту дорожнього покриття на ділянці протяжністю 8,5 км вже завершили, - інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Зазначають, що провели укріплення узбіч і проїзну частину на цьому відрізку автошляху розширили з 9 до 12 метрів. Нині на об’єкті приступили до нанесення дорожньої розмітки та влаштування оцинкованого бар'єрного огородження.
Водіїв закликають бути обережними та уважними в місцях проведення ремонтних робіт. До слова, роботи виконуються підрядним підприємством ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 19:41