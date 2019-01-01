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Завершують ремонт дороги між Володимиром та Нововолинськом

Завершують ремонт дороги між Володимиром та Нововолинськом
На трасі Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ тривають ремонтні роботи.

Роботи з поточного середнього ремонту дорожнього покриття на ділянці протяжністю 8,5 км вже завершили, - інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Зазначають, що провели укріплення узбіч і проїзну частину на цьому відрізку автошляху розширили з 9 до 12 метрів. Нині на об’єкті приступили до нанесення дорожньої розмітки та влаштування оцинкованого бар'єрного огородження.

Водіїв закликають бути обережними та уважними в місцях проведення ремонтних робіт. До слова, роботи виконуються підрядним підприємством ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".

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Теги: ремонт, дорога, траса
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