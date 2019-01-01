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У Луцькому районі рятувальники визволили кота із закинутої 10-метрової криниці

У Луцькому районі рятувальники визволили кота із закинутої 10-метрової криниці
У селі Городище-2 Луцького району рятувальники визволили кота із закинутої криниці.

Так, 5 листопада до Служби «101» звернулася жінка й й попросила врятувати її кота,- пише У ДСНС України у Волинській області.

Жінка повідомила, що три доби поспіль шукала домашнього улюбленця, допоки не почула жалібного нявчання у полі. Ідучи за звуком, дісталася до закинутої криниці, на дні якої й виявила свого Мурчика.

До місця виклику направили рятувальника, який за допомогою спецзасобів спустився у криницю завглибшки близько 10 метрів та врятував тварину.

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Теги: кіт, порятунок, рятувльники
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