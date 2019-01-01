У Луцькому районі рятувальники визволили кота із закинутої 10-метрової криниці

У селі Городище-2 Луцького району рятувальники визволили кота із закинутої криниці.Так, 5 листопада до Служби «101» звернулася жінка й й попросила врятувати її кота,- пише У ДСНС України у Волинській області.Жінка повідомила, що три доби поспіль шукала домашнього улюбленця, допоки не почула жалібного нявчання у полі. Ідучи за звуком, дісталася до закинутої криниці, на дні якої й виявила свого Мурчика.До місця виклику направили рятувальника, який за допомогою спецзасобів спустився у криницю завглибшки близько 10 метрів та врятував тварину.