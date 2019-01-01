У Луцькому районі рятувальники визволили кота із закинутої 10-метрової криниці
Сьогодні, 15:35
У селі Городище-2 Луцького району рятувальники визволили кота із закинутої криниці.
Так, 5 листопада до Служби «101» звернулася жінка й й попросила врятувати її кота,- пише У ДСНС України у Волинській області.
Жінка повідомила, що три доби поспіль шукала домашнього улюбленця, допоки не почула жалібного нявчання у полі. Ідучи за звуком, дісталася до закинутої криниці, на дні якої й виявила свого Мурчика.
До місця виклику направили рятувальника, який за допомогою спецзасобів спустився у криницю завглибшки близько 10 метрів та врятував тварину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 5 листопада до Служби «101» звернулася жінка й й попросила врятувати її кота,- пише У ДСНС України у Волинській області.
Жінка повідомила, що три доби поспіль шукала домашнього улюбленця, допоки не почула жалібного нявчання у полі. Ідучи за звуком, дісталася до закинутої криниці, на дні якої й виявила свого Мурчика.
До місця виклику направили рятувальника, який за допомогою спецзасобів спустився у криницю завглибшки близько 10 метрів та врятував тварину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому районі рятувальники визволили кота із закинутої 10-метрової криниці
Сьогодні, 15:35
Волинянин Петро Філюк склав присягу у Конституційному Суді
Сьогодні, 15:03
У Стобихівці розпочали будівництво довгоочікуваної школи
Сьогодні, 14:32