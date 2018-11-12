Розповіли, чи виключатимуть опалення у Луцьку через потепління





Про це у коментарі Володимир Біньковський.



«Відключати опалення ми не будемо. Ночі зараз прохолодні. Та і частина лучан досі нарікає, що в квартирах прохолодно. Будинки ще не встигли прогрітися. У нас більшість котелень, призначених для опалення, автоматизовані. Це означає, що вони реагують на температуру повітря. Якщо температура перевищує 12 градусів, подача теплоносія мінімізується. А з падінням температури знову відновлюється», - зазначив Володимир Біньковський.



Додамо, що після нетривалого різкого похолодання у Луцьку встановилася аномально тепла як для листопада погода з температурою понад 15 градусів удень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Луцьктепло» не планує відключати опалення у будинках, хоча середня добова температура зараз перевищує 8 градусів тепла.Про це у коментарі «ВолиньUA» розповів головний інженер підприємства«Відключати опалення ми не будемо. Ночі зараз прохолодні. Та і частина лучан досі нарікає, що в квартирах прохолодно. Будинки ще не встигли прогрітися. У нас більшість котелень, призначених для опалення, автоматизовані. Це означає, що вони реагують на температуру повітря. Якщо температура перевищує 12 градусів, подача теплоносія мінімізується. А з падінням температури знову відновлюється», - зазначив Володимир Біньковський.Додамо, що після нетривалого різкого похолодання у Луцьку встановилася аномально тепла як для листопада погода з температурою понад 15 градусів удень.

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