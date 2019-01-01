Лучанка підхопила небезпечну хворобу під час збору грибів у Маневицькому районі

На Волині епідеміологи інформують про ріст захворюваності на хворобу Лайма. Аномально тепла погода, яку спостерігаємо на початку листопада, сприяє відпочинку людей на природі та продовжує сезон грибників. Тим самим, збільшується ризик інфікування людини небезпечним захворюванням.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Зауважують, що досі триває реєстрація звернень громадян за медичною допомогою з приводу укусів їх кліщами. Всього з початку року звернулось у медичні установи понад 500 осіб, а за жовтень – майже 90.На початок листопада в області захворіло на лаймбореліоз 52 людини, що на 26,8% перевищує показники минулого року. Лише у жовтні цього року захворіло 6 громадян: по 1 у Ковельському, Маневицькому, Старовижівському районах і місті Нововолинську та 2 випадки у місті Луцьку. Усі захворілі мали укус кліща під час збору грибів у лісах області.У листопаді поточного року вже виявили випадок захворювання у мешканки міста Луцька. Епідеміологи встановили: хвора протягом жовтня збирала гриби у лісах Маневицького району, де мав місце укус кліща. Через 10 днів погіршилось самопочуття: підвищилась температура тіла, виникли болі у суглобах та з’явилась еритема на шкірі на місці укусу кліща. Хвору госпіталізували до інфекційної лікарні, де діагноз «лайбореліоз» підтвердили лабораторно. Наразі жінка проходить курс стаціонарного лікування.Кліщів, котрі переносять хворобу Лайма, є досить багато. З початку року лабораторією особливо небезпечних інфекцій дослідили понад 170 кліщів, знятих з людей, із них понад 41% інфіковані збудником лаймбореліозу. Лише у жовтні за результатами лабораторних досліджень кліщів — інфіковано до 50%.Лаймбореліоз (або хвороба Лайма) – інфекційне захворювання, котре може мати хронічний або гострий перебіг і уражати серце, суглоби, нервову систему і шкірні покриви. А ризик зараження на хворобу Лайма, залежить від тривалості присмоктування кліща: якщо кліщ був на тілі менше доби, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби — наближається до 100%. Тривалість інкубаційного періоду хвороби Лайма становить від 1 до 60 діб, найчастіше — до 14 діб. Перші прояви хвороби: загальна слабкість, головний біль,болючість у м’язах, підвищення температури тіла і у 90% почервоніння шкіри (еритема) на місці укусу кліща.Профілактика зводиться до захисту від укусів кліщів. Тому, перед походом до лісу (чи парку) — відповідно одягатись та використовувати репеленти для відлякування комах. А після повернення додому слід провести само-взаємо огляд шкіри, а одяг – витрусити та випрати. «Улюблені місця» присмоктування кліщів – голова, шия, внутрішні поверхні рук та ніг, тулуб і живіт.Тож, епідеміологи застерігають: якщо після відвідування лісу мав місце укус комахи, або помітили на тілі кліща — обов’язково проконсультуйтеся з лікарем за місцем проживання. Варто пам’ятати, що більшість інфекцій, які переносять кліщі, вимагають швидкого реагування – то ж не втрачайте часу!