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Відомий краєзнавець став радником мера Луцька

Відомий краєзнавець став радником мера Луцька
У міського голови Луцька побільшало радників.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

Новим радником мера став відомий краєзнавець Олександр Котис, який приступив до виконання обов'язків 5 листопада.

Олександру Котису призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

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Теги: радник, мерія, Луцьк
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Коментарі 1
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Радники є, а мера - немає. Дивина та й годі.
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