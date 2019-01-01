Відомий краєзнавець став радником мера Луцька





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



Новим радником мера став відомий краєзнавець Олександр Котис, який приступив до виконання обов'язків 5 листопада.



Олександру Котису призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

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