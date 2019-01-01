Відомий краєзнавець став радником мера Луцька
Сьогодні, 16:44
У міського голови Луцька побільшало радників.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Новим радником мера став відомий краєзнавець Олександр Котис, який приступив до виконання обов'язків 5 листопада.
Олександру Котису призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Новим радником мера став відомий краєзнавець Олександр Котис, який приступив до виконання обов'язків 5 листопада.
Олександру Котису призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Радники є, а мера - немає. Дивина та й годі.
Останні новини
У західних областях України прогнозують похолодання
Сьогодні, 17:14
В Україні через смерть людини заборонили популярні ліки
Сьогодні, 17:02
Відомий краєзнавець став радником мера Луцька
Сьогодні, 16:44
Безвіз зі США для поляків почне діяти з 11 листопада
Сьогодні, 16:35
У місті на Волині прибиральниця кафе обікрала магазин косметики
Сьогодні, 16:24