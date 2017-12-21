У магазинах «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – знижки*





Про це інформують у адміністраціях закладу.



Акційні пропозиції:



- Ковбаса сирокопчена "Сервелат" ТМ Алан 80 г - 22,90 грн;



- Сир плавлений 55% "Вершковий", "Дружба" ТМ Ферма 90г - 8,90 грн;



- Ківі кошик, 1 шт – 24,90 грн; ⠀



- Гель для душу "Johnson`s Body Care Vita Rich" з олією виноградних кісточок 250 мл - 18,90 грн;



Акція діє з 1 до 14 листопада 2019. ⠀





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в гіпермаркеті “Там Там Сімейні традиції” та супермаркеті “Експрес Там Там” деякі товари можна придбати за акційними цінами.Про це інформують у адміністраціях закладу.- Ковбаса сирокопчена "Сервелат" ТМ Алан 80 г - 22,90 грн;- Сир плавлений 55% "Вершковий", "Дружба" ТМ Ферма 90г - 8,90 грн;- Ківі кошик, 1 шт – 24,90 грн; ⠀- Гель для душу "Johnson`s Body Care Vita Rich" з олією виноградних кісточок 250 мл - 18,90 грн;Акція діє з 1 до 14 листопада 2019. ⠀

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