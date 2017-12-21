У магазинах «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – знижки*
Сьогодні, 20:59
У Луцьку в гіпермаркеті “Там Там Сімейні традиції” та супермаркеті “Експрес Там Там” деякі товари можна придбати за акційними цінами.
Про це інформують у адміністраціях закладу.
Акційні пропозиції:
- Ковбаса сирокопчена "Сервелат" ТМ Алан 80 г - 22,90 грн;
- Сир плавлений 55% "Вершковий", "Дружба" ТМ Ферма 90г - 8,90 грн;
- Ківі кошик, 1 шт – 24,90 грн; ⠀
- Гель для душу "Johnson`s Body Care Vita Rich" з олією виноградних кісточок 250 мл - 18,90 грн;
Акція діє з 1 до 14 листопада 2019. ⠀
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Про це інформують у адміністраціях закладу.
Акційні пропозиції:
- Ковбаса сирокопчена "Сервелат" ТМ Алан 80 г - 22,90 грн;
- Сир плавлений 55% "Вершковий", "Дружба" ТМ Ферма 90г - 8,90 грн;
- Ківі кошик, 1 шт – 24,90 грн; ⠀
- Гель для душу "Johnson`s Body Care Vita Rich" з олією виноградних кісточок 250 мл - 18,90 грн;
Акція діє з 1 до 14 листопада 2019. ⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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