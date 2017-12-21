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У магазинах «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – знижки*

У магазинах «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – знижки*
У Луцьку в гіпермаркеті “Там Там Сімейні традиції” та супермаркеті “Експрес Там Там” деякі товари можна придбати за акційними цінами.

Про це інформують у адміністраціях закладу.

Акційні пропозиції:

- Ковбаса сирокопчена "Сервелат" ТМ Алан 80 г - 22,90 грн;

- Сир плавлений 55% "Вершковий", "Дружба" ТМ Ферма 90г - 8,90 грн;

- Ківі кошик, 1 шт – 24,90 грн; ⠀

- Гель для душу "Johnson`s Body Care Vita Rich" з олією виноградних кісточок 250 мл - 18,90 грн;

Акція діє з 1 до 14 листопада 2019. ⠀

У магазинах «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – знижки*
У магазинах «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – знижки*
У магазинах «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – знижки*
У магазинах «Там Там Сімейні традиції» та «Експрес Там Там» – знижки*

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Теги: Там Там, магазин, знижки
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