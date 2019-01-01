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У Луцьку біля залізничного вокзалу стався витік газу

У Луцьку біля залізничного вокзалу стався витік газу
У Луцьку на проспекті Грушевського та вулиці Привокзальна працівники АТ «Волиньгаз» виявили та ліквідували три витоки газу.

Фахівці експлуатаційних служб Луцького відділення проводили комплексне приладове обстеження підземних газопроводів згідно з графіком планових робіт на 2019 рік, - інформує АТ "Волиньгаз".

Визначали технічний стан розподільчого газопроводу низького тиску та виявили негерметичність системи газопостачання.

Після проведення ряду приладових обстежень та шурфового огляду газопроводу низького тиску виявлено та ліквідовано три витоку газу, що сталися внаслідок дій електрохімічної корозії.

Розподільчий газопровід низького тиску пролягає під дорожнім покриттям посередині проспекту Грушевського.

Тому, враховуючи складність розміщення розподільчого газопроводу низького тиску фахівці проводять роботи щодо повної оцінки його технічного стану для подальшого прийняття рішення капітального ремонту газопроводу чи повної заміни (реконструкції).

До слова, АТ «Волиньгаз» займається розподілом природного газу на Волині. Основне завдання компанії - безаварійне та безперебійне газопостачання споживачам.

У Луцьку біля залізничного вокзалу стався витік газу



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Теги: витік газу, Луцьк, залізничний вокзал
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