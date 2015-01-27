Звільненим працівникам РДА допомагатиме служба зайнятості

Уже декілька років триває реформа децентралізації. І зараз настає етап, коли структури РДА повинні відповідати новим функціям і завданням.Сьогодні прийняття рішень, пов’язаних зі зміною організаційної структури та зменшенням чисельності працівників РДА – об’єктивна вимога. Як у цій ситуації допомагатиме державна служба зайнятості – пояснюють у Волинському обласному центрі зайнятості.Держава, як роботодавець, володіє найціннішим капіталом – людським, тому з початком оптимізації структури кожен керівник РДА буде залучати державну службу зайнятості для підтримки людей у пошуку роботи.Із моменту залучення роботодавцем ДСЗ до програми підтримки працівників, що вивільняються, кожен працівник стає клієнтом Служби.Завдання Служби зайнятості – забезпечити кар’єрний супровід кожному співробітникові, який підпадає під скорочення. Кожного клієнта буде супроводжувати свій кар’єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування, щоб підібрати роботу максимально швидко, навіть ще до самого звільнення.ДСЗ проведе низку профорієнтаційних заходів, спеціальне діагностичне тестування. Кар’єрний радник спільно зі спеціалістом із профорієнтації індивідуально проконсультують кожного клієнта та нададуть відповіді на всі запитання, пов’язані з наступним підбором роботи за результатами профорієнтаційної діагностики та профілювання.Проведення підготовчих заходів дозволить скласти профіль клієнта, визначити ті навички, здібності, компетентності, які найкраще вирізняють клієнта серед інших осіб на ринку праці, визначити ступінь мотивації та готовності до змін.Після цього розпочнеться супровід у працевлаштуванні, виходячи з індивідуальних потреб клієнта.Пошук роботи, проведення професійного навчання, тренінгів, підготовку особи до започаткування власного бізнесу проводитимуть із залученням найширшого кола стейкхолдерів: бізнесу, профспілок, профільних галузевихасоціацій та новостворених ОТГ.