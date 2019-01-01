На Рівненщині поблизу ферми знайшли застреленого експедитора
Сьогодні, 14:42
Неподалік ферми у Рівненському районі знайшли мертвим чоловіка. Біля тіла лежав пістолет.
Туди виїхала слідчо-оперативна група поліції. Особу загиблого вже впізнали. Це місцевий мешканець, який працював експедитором, - пише Рівне вечірнє.
Дружина загиблого розповіла поліцейським, що після сімейної сварки чоловік сів в автомобіль, поїхав невідомо куди та додому більше не повернувся.
Речник поліції Рівненщини Антон Крук повідомив, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та встановлює усі обставини смерті чоловіка.
Односельці чоловіка розповіли, що сім'я загиблого - цілком благополучна. Чоловік виховував з дружиною сина.
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Туди виїхала слідчо-оперативна група поліції. Особу загиблого вже впізнали. Це місцевий мешканець, який працював експедитором, - пише Рівне вечірнє.
Дружина загиблого розповіла поліцейським, що після сімейної сварки чоловік сів в автомобіль, поїхав невідомо куди та додому більше не повернувся.
Речник поліції Рівненщини Антон Крук повідомив, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та встановлює усі обставини смерті чоловіка.
Односельці чоловіка розповіли, що сім'я загиблого - цілком благополучна. Чоловік виховував з дружиною сина.
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