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На Рівненщині поблизу ферми знайшли застреленого експедитора

На Рівненщині поблизу ферми знайшли застреленого експедитора
Неподалік ферми у Рівненському районі знайшли мертвим чоловіка. Біля тіла лежав пістолет.

Туди виїхала слідчо-оперативна група поліції. Особу загиблого вже впізнали. Це місцевий мешканець, який працював експедитором, - пише Рівне вечірнє.

Дружина загиблого розповіла поліцейським, що після сімейної сварки чоловік сів в автомобіль, поїхав невідомо куди та додому більше не повернувся.

Речник поліції Рівненщини Антон Крук повідомив, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та встановлює усі обставини смерті чоловіка.

Односельці чоловіка розповіли, що сім'я загиблого - цілком благополучна. Чоловік виховував з дружиною сина.

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Теги: експедитор, Рівненщина
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