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На Волині дідусь під час конфлікту побив дружину самокатом

На Волині дідусь під час конфлікту побив дружину самокатом
Під час словесного конфлікту дідусь вдарив свою дружину дитячим самокатом. Цим спричинив тілесне ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - пише ІА "Конкурент".

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в злочині визнав, щиро розкаявся та просив суворо не карати.

Потерпіла ж на судове засіданні не з’явилася та подала до суду заяву, згідно якої претензій матеріального і морального характеру до обвинуваченого немає.

Так, до обставин, що пом’якшують покарання обвинуваченого суд відніс щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

А до обставин, що обтяжують покарання – вчинення злочину щодо подружжя та особи похилого віку.

У результаті суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), призначивши покарання у виді 2 років позбавлення волі.

А на підставі ст. 75, 76 КК України звільнив пенсіонера від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

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Теги: Ківерцівський район, побиття, суд, самокат
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