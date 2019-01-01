На Волині дідусь під час конфлікту побив дружину самокатом





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - пише



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в злочині визнав, щиро розкаявся та просив суворо не карати.



Потерпіла ж на судове засіданні не з’явилася та подала до суду заяву, згідно якої претензій матеріального і морального характеру до обвинуваченого немає.



Так, до обставин, що пом’якшують покарання обвинуваченого суд відніс щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.



А до обставин, що обтяжують покарання – вчинення злочину щодо подружжя та особи похилого віку.



У результаті суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), призначивши покарання у виді 2 років позбавлення волі.



А на підставі ст. 75, 76 КК України звільнив пенсіонера від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час словесного конфлікту дідусь вдарив свою дружину дитячим самокатом. Цим спричинив тілесне ушкодження середнього ступеню тяжкості.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - пише ІА "Конкурент" Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в злочині визнав, щиро розкаявся та просив суворо не карати.Потерпіла ж на судове засіданні не з’явилася та подала до суду заяву, згідно якої претензій матеріального і морального характеру до обвинуваченого немає.Так, до обставин, що пом’якшують покарання обвинуваченого суд відніс щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.А до обставин, що обтяжують покарання – вчинення злочину щодо подружжя та особи похилого віку.У результаті суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), призначивши покарання у виді 2 років позбавлення волі.А на підставі ст. 75, 76 КК України звільнив пенсіонера від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

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