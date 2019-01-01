Недобросовісний підприємець повернув земельну ділянку під Луцьком





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Зазначають, прокуратура зверталася до суду із позовом, аби стягнути заборгованість та повернути земельну ділянку громаді, адже орендар із 2017 року невчасно сплачував орендну плату, заборгувавши суму, значну для місцевого бюджету.



Земельну ділянку підприємець повернув добровільно у вересні 2019 року, відтак в цій частині суд закрив провадження у справі, позовні ж вимоги щодо стягнення з орендаря заборгованої орендної плати – задовольнив повністю.



Відтак, чоловік за втручання прокуратури сплатить громаді борг, а розпорядник землі може укласти новий договір – уже з добросовісним орендарем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємець, який заборгував Смолигівській сільській раді Луцького району більше 22 тисяч гривень за оренду земельної ділянки водного фонду площею понад 5 гектарів, повернув її у власність громаді села.Про це повідомляє прокуратура Волині Зазначають, прокуратура зверталася до суду із позовом, аби стягнути заборгованість та повернути земельну ділянку громаді, адже орендар із 2017 року невчасно сплачував орендну плату, заборгувавши суму, значну для місцевого бюджету.Земельну ділянку підприємець повернув добровільно у вересні 2019 року, відтак в цій частині суд закрив провадження у справі, позовні ж вимоги щодо стягнення з орендаря заборгованої орендної плати – задовольнив повністю.Відтак, чоловік за втручання прокуратури сплатить громаді борг, а розпорядник землі може укласти новий договір – уже з добросовісним орендарем.

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