8 листопада – Дмитрів день: що не можна робити в свято
Сьогодні, 09:25
За релігійним календарем сьогодні, 8 листопада, віряни відзначають Дмитрів день. Святий великомученик Димитрій Солунський був сином римського проконсула в Солуні.
Іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Антон, Василь, Марк, - інформує Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Відлига наступила 8 листопада – зима буде теплою і мокрою
Пішов сніг на Дмитра день – Великдень теж буде зі снігом
На Дмитра сніг лежить – весна пізньої буде
Іній вранці 8 листопада видно – взимку буде дуже багато снігу
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна багато працювати
Не варто забувати про покійних родичів
Не рекомендують відмовляти в милостині
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Іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Антон, Василь, Марк, - інформує Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Відлига наступила 8 листопада – зима буде теплою і мокрою
Пішов сніг на Дмитра день – Великдень теж буде зі снігом
На Дмитра сніг лежить – весна пізньої буде
Іній вранці 8 листопада видно – взимку буде дуже багато снігу
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна багато працювати
Не варто забувати про покійних родичів
Не рекомендують відмовляти в милостині
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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