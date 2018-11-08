8 листопада – Дмитрів день: що не можна робити в свято





Іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Антон, Василь, Марк, - інформує



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Відлига наступила 8 листопада – зима буде теплою і мокрою

Пішов сніг на Дмитра день – Великдень теж буде зі снігом

На Дмитра сніг лежить – весна пізньої буде

Іній вранці 8 листопада видно – взимку буде дуже багато снігу



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Не можна багато працювати

Не варто забувати про покійних родичів

Не рекомендують відмовляти в милостині





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За релігійним календарем сьогодні, 8 листопада, віряни відзначають Дмитрів день. Святий великомученик Димитрій Солунський був сином римського проконсула в Солуні.Іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Антон, Василь, Марк, - інформує Радіо Максимум Відлига наступила 8 листопада – зима буде теплою і мокроюПішов сніг на Дмитра день – Великдень теж буде зі снігомНа Дмитра сніг лежить – весна пізньої будеІній вранці 8 листопада видно – взимку буде дуже багато снігуНе можна багато працюватиНе варто забувати про покійних родичівНе рекомендують відмовляти в милостині

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