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8 листопада – Дмитрів день: що не можна робити в свято

8 листопада – Дмитрів день: що не можна робити в свято
За релігійним календарем сьогодні, 8 листопада, віряни відзначають Дмитрів день. Святий великомученик Димитрій Солунський був сином римського проконсула в Солуні.

Іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Антон, Василь, Марк, - інформує Радіо Максимум.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Відлига наступила 8 листопада – зима буде теплою і мокрою
Пішов сніг на Дмитра день – Великдень теж буде зі снігом
На Дмитра сніг лежить – весна пізньої буде
Іній вранці 8 листопада видно – взимку буде дуже багато снігу

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна багато працювати
Не варто забувати про покійних родичів
Не рекомендують відмовляти в милостині


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Теги: Дмитрів день
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