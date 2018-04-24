Для Луцька купили крематорій





Про це у коментарі Василь Цетнар.



Наразі вирішується питання, де крематорій встановлять.



«Спочатку планували, що встановлять на кладовищі у Гаразджі, але найімовірніше цього не буде. Якщо крематорій буде застосовуватися для спалення біовідходів, то його можна буде поставити і на кладовищі. Тоді не використовувалася б земля під захоронення. Якщо це буде крематорій для тварин, то, можливо, він буде у Брищі. На разі я не готовий сказати», – розповів Василь Цетнар.



З його слів, у перспективі планується і крематорій для людей.



Нагадаємо: поки що у Луцьку поховати людину можливо лише придавши тіло землі, або ж везти до найближчого крематорію, що у Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому спеціалізованому комбінаті комунально-побутового обслуговування на складі є придбаний крематорій. Проте, що у ньому спалюватимуть, вирішує Луцька міська рада.Про це у коментарі «Конкуренту» розповів директор комбінатуНаразі вирішується питання, де крематорій встановлять.«Спочатку планували, що встановлять на кладовищі у Гаразджі, але найімовірніше цього не буде. Якщо крематорій буде застосовуватися для спалення біовідходів, то його можна буде поставити і на кладовищі. Тоді не використовувалася б земля під захоронення. Якщо це буде крематорій для тварин, то, можливо, він буде у Брищі. На разі я не готовий сказати», – розповів Василь Цетнар.З його слів, у перспективі планується і крематорій для людей.Нагадаємо: поки що у Луцьку поховати людину можливо лише придавши тіло землі, або ж везти до найближчого крематорію, що у Києві.

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