Для Луцька купили крематорій
Сьогодні, 13:16
У Луцькому спеціалізованому комбінаті комунально-побутового обслуговування на складі є придбаний крематорій. Проте, що у ньому спалюватимуть, вирішує Луцька міська рада.
Про це у коментарі «Конкуренту» розповів директор комбінату Василь Цетнар.
Наразі вирішується питання, де крематорій встановлять.
«Спочатку планували, що встановлять на кладовищі у Гаразджі, але найімовірніше цього не буде. Якщо крематорій буде застосовуватися для спалення біовідходів, то його можна буде поставити і на кладовищі. Тоді не використовувалася б земля під захоронення. Якщо це буде крематорій для тварин, то, можливо, він буде у Брищі. На разі я не готовий сказати», – розповів Василь Цетнар.
З його слів, у перспективі планується і крематорій для людей.
Нагадаємо: поки що у Луцьку поховати людину можливо лише придавши тіло землі, або ж везти до найближчого крематорію, що у Києві.
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Про це у коментарі «Конкуренту» розповів директор комбінату Василь Цетнар.
Наразі вирішується питання, де крематорій встановлять.
«Спочатку планували, що встановлять на кладовищі у Гаразджі, але найімовірніше цього не буде. Якщо крематорій буде застосовуватися для спалення біовідходів, то його можна буде поставити і на кладовищі. Тоді не використовувалася б земля під захоронення. Якщо це буде крематорій для тварин, то, можливо, він буде у Брищі. На разі я не готовий сказати», – розповів Василь Цетнар.
З його слів, у перспективі планується і крематорій для людей.
Нагадаємо: поки що у Луцьку поховати людину можливо лише придавши тіло землі, або ж везти до найближчого крематорію, що у Києві.
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