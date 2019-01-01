Громади купуватимуть е-квитки для проїзду їхніх пільговиків у Луцьку
Сьогодні, 16:44
У Луцьку впорядкували видачу електронних квитків для пільгових категорій громадян.
Про це йшлося у п’ятницю, 8 листопада, під час позачергового засідання виконкому.
На початку засідання заступник мера Луцька Григорій Недопад зауважив, що нині мерія працює у турборежимі через проблеми, із якими зіткнулися під час процесу впровадження «карток лучанина».
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що особам, які мають право на отримання електронного квитка на безоплатній основі, а також учням закладів загальної середньої освіти, котрі перебувають на обліку в Реєстрі за місцем проживання в Луцькій міській територіальній громаді, «картки лучанина» видаватимуть безкоштовно, тобто йдеться про зареєстрованих у Луцьку та Прилуцькій сільраді.
«Безкоштовно зможуть отримати квитки громадяни, що зареєстровані у міській громаді. Пільговикам із навколишніх сіл квитки купуватимуть у громадах», - зауважив він.
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Про це йшлося у п’ятницю, 8 листопада, під час позачергового засідання виконкому.
На початку засідання заступник мера Луцька Григорій Недопад зауважив, що нині мерія працює у турборежимі через проблеми, із якими зіткнулися під час процесу впровадження «карток лучанина».
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що особам, які мають право на отримання електронного квитка на безоплатній основі, а також учням закладів загальної середньої освіти, котрі перебувають на обліку в Реєстрі за місцем проживання в Луцькій міській територіальній громаді, «картки лучанина» видаватимуть безкоштовно, тобто йдеться про зареєстрованих у Луцьку та Прилуцькій сільраді.
«Безкоштовно зможуть отримати квитки громадяни, що зареєстровані у міській громаді. Пільговикам із навколишніх сіл квитки купуватимуть у громадах», - зауважив він.
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