Громади купуватимуть е-квитки для проїзду їхніх пільговиків у Луцьку

У Луцьку впорядкували видачу електронних квитків для пільгових категорій громадян.Про це йшлося у п’ятницю, 8 листопада, під час позачергового засідання виконкому.На початку засідання заступник мера Луцьказауважив, що нині мерія працює у турборежимі через проблеми, із якими зіткнулися під час процесу впровадження «карток лучанина».Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що особам, які мають право на отримання електронного квитка на безоплатній основі, а також учням закладів загальної середньої освіти, котрі перебувають на обліку в Реєстрі за місцем проживання в Луцькій міській територіальній громаді, «картки лучанина» видаватимуть безкоштовно, тобто йдеться про зареєстрованих у Луцьку та Прилуцькій сільраді.«Безкоштовно зможуть отримати квитки громадяни, що зареєстровані у міській громаді. Пільговикам із навколишніх сіл квитки купуватимуть у громадах», - зауважив він.