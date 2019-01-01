вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Громади купуватимуть е-квитки для проїзду їхніх пільговиків у Луцьку

Громади купуватимуть е-квитки для проїзду їхніх пільговиків у Луцьку
У Луцьку впорядкували видачу електронних квитків для пільгових категорій громадян.

Про це йшлося у п’ятницю, 8 листопада, під час позачергового засідання виконкому.

На початку засідання заступник мера Луцька Григорій Недопад зауважив, що нині мерія працює у турборежимі через проблеми, із якими зіткнулися під час процесу впровадження «карток лучанина».

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що особам, які мають право на отримання електронного квитка на безоплатній основі, а також учням закладів загальної середньої освіти, котрі перебувають на обліку в Реєстрі за місцем проживання в Луцькій міській територіальній громаді, «картки лучанина» видаватимуть безкоштовно, тобто йдеться про зареєстрованих у Луцьку та Прилуцькій сільраді.

«Безкоштовно зможуть отримати квитки громадяни, що зареєстровані у міській громаді. Пільговикам із навколишніх сіл квитки купуватимуть у громадах», - зауважив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: громади, пільговики, е-квиток, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка
Сьогодні, 17:17
Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:26
Після запровадження е-квитка у транспорті Луцька можна буде розраховуватися й готівкою
Сьогодні, 10:47
Один з перевізників у Луцьку заявив про цілковиту підтримку електронних квитків
Сьогодні, 08:59
всі новини теми
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукали неповнолітнього волинянина, який втік з навчального закладу
Сьогодні, 16:52
У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*
Сьогодні, 16:48
Громади купуватимуть е-квитки для проїзду їхніх пільговиків у Луцьку
Сьогодні, 16:44
На Волинь з Білорусі у вікні туалету поїзда намагалися завезти контрабанду
Сьогодні, 16:38
Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:26
Схожі новини
Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка
Сьогодні, 17:17
Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху. ОНОВЛЕНО Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:26
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
06 листопад, 09:39
Розповіли, скільки уже видали електронних квитків пільговикам у Луцьку Розповіли, скільки уже видали електронних квитків пільговикам у Луцьку
31 жовтень, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
Сьогодні, 18:10
 0
У Володимирі чоловік побив знайомого
Сьогодні, 18:02
 0
У Луцьку на декількох вулицях відключать гарячу воду
Сьогодні, 17:43
 0
Збирають кошти на лікування луцької вчительки, у якої трапився інсульт
Сьогодні, 17:25
 0
Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿