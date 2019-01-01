Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка
Сьогодні, 17:17
Пояснили, як атовці, що зареєстровані не в Луцьку, можуть отримати електронний квиток для проїзду у міському транспорті.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.
Нагадаємо, безкоштовно електронний квиток отримають пільговики, що зареєстровані в Луцьку та Прилуцькій сільраді, а нині це - Луцька міська територіальна громада. Інші пільговики мають звернутися в громади, аби ті закупили їм квитки для проїзду в місті.
За словами Бориса Смаля, із "Сіті кард", що впроваджує АСОП, є домовленість про те, аби безкоштовно видавати електронні квитки усім атовцям, що зареєстровані не в Луцькій міській територіальній громаді, але фактично там проживають.
"Також існує негласна домовленість із перевізниками про те, щоб безкоштовно перевозити атовців навіть без картки, а лише з посвідченням. Ніхто їх виганяти не буде", - додав він.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.
Нагадаємо, безкоштовно електронний квиток отримають пільговики, що зареєстровані в Луцьку та Прилуцькій сільраді, а нині це - Луцька міська територіальна громада. Інші пільговики мають звернутися в громади, аби ті закупили їм квитки для проїзду в місті.
За словами Бориса Смаля, із "Сіті кард", що впроваджує АСОП, є домовленість про те, аби безкоштовно видавати електронні квитки усім атовцям, що зареєстровані не в Луцькій міській територіальній громаді, але фактично там проживають.
"Також існує негласна домовленість із перевізниками про те, щоб безкоштовно перевозити атовців навіть без картки, а лише з посвідченням. Ніхто їх виганяти не буде", - додав він.
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Коментарі 1
пільговики з інших міст України також мають атакувати свою місцеву владу, щоб вона їм викупила люцький квиток ?
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