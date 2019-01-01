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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка

Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка
Пояснили, як атовці, що зареєстровані не в Луцьку, можуть отримати електронний квиток для проїзду у міському транспорті.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.

Нагадаємо, безкоштовно електронний квиток отримають пільговики, що зареєстровані в Луцьку та Прилуцькій сільраді, а нині це - Луцька міська територіальна громада. Інші пільговики мають звернутися в громади, аби ті закупили їм квитки для проїзду в місті.

За словами Бориса Смаля, із "Сіті кард", що впроваджує АСОП, є домовленість про те, аби безкоштовно видавати електронні квитки усім атовцям, що зареєстровані не в Луцькій міській територіальній громаді, але фактично там проживають.

"Також існує негласна домовленість із перевізниками про те, щоб безкоштовно перевозити атовців навіть без картки, а лише з посвідченням. Ніхто їх виганяти не буде", - додав він.

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Теги: громади, пільговики, е-квиток, Луцьк
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Коментарі 1
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пільговики з інших міст України також мають атакувати свою місцеву владу, щоб вона їм викупила люцький квиток ?
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