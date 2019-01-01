Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль.



Нагадаємо, безкоштовно електронний квиток отримають пільговики, що зареєстровані в Луцьку та Прилуцькій сільраді, а нині це - Луцька міська територіальна громада. Інші пільговики



За словами Бориса Смаля, із "Сіті кард", що впроваджує АСОП, є домовленість про те, аби безкоштовно видавати електронні квитки усім атовцям, що зареєстровані не в Луцькій міській територіальній громаді, але фактично там проживають.



"Також існує негласна домовленість із перевізниками про те, щоб безкоштовно перевозити атовців навіть без картки, а лише з посвідченням. Ніхто їх виганяти не буде", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пояснили, як атовці, що зареєстровані не в Луцьку, можуть отримати електронний квиток для проїзду у міському транспорті.Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту економічної політики ЛуцькрадиНагадаємо, безкоштовно електронний квиток отримають пільговики, що зареєстровані в Луцьку та Прилуцькій сільраді, а нині це - Луцька міська територіальна громада. Інші пільговики мають звернутися в громади, аби ті закупили їм квитки для проїзду в місті За словами Бориса Смаля, із "Сіті кард", що впроваджує АСОП, є домовленість про те, аби безкоштовно видавати електронні квитки усім атовцям, що зареєстровані не в Луцькій міській територіальній громаді, але фактично там проживають."Також існує негласна домовленість із перевізниками про те, щоб безкоштовно перевозити атовців навіть без картки, а лише з посвідченням. Ніхто їх виганяти не буде", - додав він.

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