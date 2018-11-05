Волинянин упіймав чималу щуку в Стиру
Сьогодні, 18:18
Волинянин похизувався успішним уловом на річці Стир.
Світлини трофею опублікував Сергій Боярчук у соцмережі Facebook, пише ВолиньUA.
Автор зазначає, що величезну щуку він упіймав у річці Стир у селищі Колки Маневицького району.
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Світлини трофею опублікував Сергій Боярчук у соцмережі Facebook, пише ВолиньUA.
Автор зазначає, що величезну щуку він упіймав у річці Стир у селищі Колки Маневицького району.
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