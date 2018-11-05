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Волинянин упіймав чималу щуку в Стиру

Волинянин упіймав чималу щуку в Стиру
Волинянин похизувався успішним уловом на річці Стир.

Світлини трофею опублікував Сергій Боярчук у соцмережі Facebook, пише ВолиньUA.

Автор зазначає, що величезну щуку він упіймав у річці Стир у селищі Колки Маневицького району.

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Теги: риболовля, риба, щука, Стир
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