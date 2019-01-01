9 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 листопада, відзначають День преподобного Нестора Літописця та День української писемності та мови. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.Дата 9 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТОЗа церковним календарем сьогодні віряни вшановують День преподобного Нестора Літописця. Літопис преподобного Нестора зберіг нам розповідь про перший православний храм в Києві, про сповідницький подвиг святих варягів-мучеників, про "випробування вір" святим рівноапостольним Володимиром і Хрещення Русі.ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛАУ суботу, 9 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Бенігнус, Єлизавета, Женєв’єва.НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇЯкщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку – будуть опади.Якщо на деревах іній – скоро буде мороз.Вранці туман – до відлиги.Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІНе можна ігнорувати близьких.Заборонено лихословити сьогодні.Не варто забувати про сімейний бюджет і витрачати кошти.