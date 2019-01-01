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9 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

9 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 9 листопада, відзначають День преподобного Нестора Літописця та День української писемності та мови. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.

Дата 9 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують День преподобного Нестора Літописця. Літопис преподобного Нестора зберіг нам розповідь про перший православний храм в Києві, про сповідницький подвиг святих варягів-мучеників, про "випробування вір" святим рівноапостольним Володимиром і Хрещення Русі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 9 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Бенігнус, Єлизавета, Женєв’єва.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку – будуть опади.
Якщо на деревах іній – скоро буде мороз.
Вранці туман – до відлиги.
Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.
Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна ігнорувати близьких.
Заборонено лихословити сьогодні.
Не варто забувати про сімейний бюджет і витрачати кошти.



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Теги: свято, прикмети, традиції
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