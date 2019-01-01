Хірург з Волині Валіхновський видалив величезну пухлину з обличчя дівчинки

Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський видалив величезну лімфангіому з обличчя маленької пацієнтки.Про це йдеться на сторінці лікаря у Facebook.За словами Ростислава Валіхновського, лімфангіома - це доброякісна пухлина; найчастіше вражає ділянки обличчя та шиї; спричинена аномальним розвитком лімфатичної системи; трапляється у 2 новонароджених з 1000.Основна її ознака - видимі зміни форми обличчя та шиї. З розвитком захворювання виникає порушення функції дихання та утруднене ковтання їжі. Найефективніший спосіб лікування — хірургічне видалення."У нашому випадку складність оперативного втручання визначило місце розташування пухлини, а також тісний зв’язок пухлини з життєво важливими структурами, такими як сонна артерія. Професіоналізм хірургів в поєднанні з найкращим технічним забезпеченням Valikhnovski Surgery Institute і ми маємо прекрасний результат та ще одну здорову пацієнтку", - йдеться в повідомленні.