Хірург з Волині Валіхновський видалив величезну пухлину з обличчя дівчинки
Сьогодні, 14:39
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський видалив величезну лімфангіому з обличчя маленької пацієнтки.
Про це йдеться на сторінці лікаря у Facebook.
За словами Ростислава Валіхновського, лімфангіома - це доброякісна пухлина; найчастіше вражає ділянки обличчя та шиї; спричинена аномальним розвитком лімфатичної системи; трапляється у 2 новонароджених з 1000.
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Основна її ознака - видимі зміни форми обличчя та шиї. З розвитком захворювання виникає порушення функції дихання та утруднене ковтання їжі. Найефективніший спосіб лікування — хірургічне видалення.
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"У нашому випадку складність оперативного втручання визначило місце розташування пухлини, а також тісний зв’язок пухлини з життєво важливими структурами, такими як сонна артерія. Професіоналізм хірургів в поєднанні з найкращим технічним забезпеченням Valikhnovski Surgery Institute і ми маємо прекрасний результат та ще одну здорову пацієнтку", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці лікаря у Facebook.
За словами Ростислава Валіхновського, лімфангіома - це доброякісна пухлина; найчастіше вражає ділянки обличчя та шиї; спричинена аномальним розвитком лімфатичної системи; трапляється у 2 новонароджених з 1000.
⠀
Основна її ознака - видимі зміни форми обличчя та шиї. З розвитком захворювання виникає порушення функції дихання та утруднене ковтання їжі. Найефективніший спосіб лікування — хірургічне видалення.
⠀
"У нашому випадку складність оперативного втручання визначило місце розташування пухлини, а також тісний зв’язок пухлини з життєво важливими структурами, такими як сонна артерія. Професіоналізм хірургів в поєднанні з найкращим технічним забезпеченням Valikhnovski Surgery Institute і ми маємо прекрасний результат та ще одну здорову пацієнтку", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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