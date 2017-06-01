Чилійські демонстранти пограбували церкву та підпалили університет
Сьогодні, 06:31
Демонстранти в чилійській столиці Сантьяго підпалили будівлю університету імені Педро де Вальдівії і розграбували церкву Асунсьйон.
Про це повідомляє СВІДОК.
«Демонстранти в Чилі в п’ятницю підпалили будівлю університету і розграбували церкву», – йдеться в повідомленні.
За словами очевидців, відбулися зіткнення учасників протесту з поліцією, яка встановила барикади для захисту приватного університету імені Педро де Вальдівії. Незабаром після цього загорівся дерев’яний дах 100-річної адміністративної будівлі університету.
Натовпи демонстрантів суттєво ускладнили доступ пожежників до осередку пожежі.
Крім того, неподалік від університету протестуючі в капюшонах розграбували церкву Асунсьйон, яка була побудована в 1876 році – вони витягли меблі на вулицю і підпалили їх.
Протести в Чилі почалися через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті в Сантьяго, однак пізніше чилійці також почали висловлювати невдоволення низькими зарплатами, пенсіями, соціальними виплатами, високою вартістю послуг охорони здоров’я, освіти.
У результаті заворушень загинули 20 людей.
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Про це повідомляє СВІДОК.
«Демонстранти в Чилі в п’ятницю підпалили будівлю університету і розграбували церкву», – йдеться в повідомленні.
За словами очевидців, відбулися зіткнення учасників протесту з поліцією, яка встановила барикади для захисту приватного університету імені Педро де Вальдівії. Незабаром після цього загорівся дерев’яний дах 100-річної адміністративної будівлі університету.
Натовпи демонстрантів суттєво ускладнили доступ пожежників до осередку пожежі.
Крім того, неподалік від університету протестуючі в капюшонах розграбували церкву Асунсьйон, яка була побудована в 1876 році – вони витягли меблі на вулицю і підпалили їх.
Протести в Чилі почалися через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті в Сантьяго, однак пізніше чилійці також почали висловлювати невдоволення низькими зарплатами, пенсіями, соціальними виплатами, високою вартістю послуг охорони здоров’я, освіти.
У результаті заворушень загинули 20 людей.
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