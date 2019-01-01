На дорозі Луцьк–Львів – смертельна аварія: водій втік, шукають свідків

Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102 очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 9 листопада близько 20.00 на автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» неподалік села Гайок у Кам’янка-Бузькому районі.Про це повідомляє поліція Львівщини.Попередньо встановили, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода - 79-річну мешканку одного з сіл району, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просять зголоситись на оперативну лінію 102.