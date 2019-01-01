вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На дорозі Луцьк–Львів – смертельна аварія: водій втік, шукають свідків

На дорозі Луцьк–Львів – смертельна аварія: водій втік, шукають свідків
Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102 очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 9 листопада близько 20.00 на автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» неподалік села Гайок у Кам’янка-Бузькому районі.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Попередньо встановили, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода - 79-річну мешканку одного з сіл району, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просять зголоситись на оперативну лінію 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк-Львів, свідки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На дорозі Луцьк–Львів – смертельна аварія: водій втік, шукають свідків
Сьогодні, 10:53
У Єгипті під час посадки загорівся український літак
Сьогодні, 10:35
StrikeCity кличе студентів на боулінг за акційною ціною*
Сьогодні, 09:55
День Великомучениці Параскеви: що можна і не можна робити у це свято
Сьогодні, 09:31
На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Четвертокласниця з Луцька – у важкому стані після моторошної аварії: шукають свідків ДТП Четвертокласниця з Луцька – у важкому стані після моторошної аварії: шукають свідків ДТП
26 жовтень, 12:14
На трасі Луцьк – Львів зіткнулись автобус і легковик, водій останнього – загинув на місці. ФОТО На трасі Луцьк – Львів зіткнулись автобус і легковик, водій останнього – загинув на місці. ФОТО
13 жовтень, 21:21
На Волині на смерть збили молодого хлопця: родичі шукають свідків аварії та водія-втікача На Волині на смерть збили молодого хлопця: родичі шукають свідків аварії та водія-втікача
05 жовтень, 22:25
Донька волинянина, який спричинив смертельну автотрощу на Житомирщині, шукає свідків зіткнення Донька волинянина, який спричинив смертельну автотрощу на Житомирщині, шукає свідків зіткнення
28 вересень, 13:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На дорозі Луцьк–Львів – смертельна аварія: водій втік, шукають свідків
Сьогодні, 10:53
 0
У Єгипті під час посадки загорівся український літак
Сьогодні, 10:35
 0
StrikeCity кличе студентів на боулінг за акційною ціною*
Сьогодні, 09:55
 0
День Великомучениці Параскеви: що можна і не можна робити у це свято
Сьогодні, 09:31
 0
На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿