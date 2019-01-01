Мандрівний Docudays UA: у Луцьку покажуть фільм «Какофонія Донбасу»
Сьогодні, 20:44
XVI Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA у Луцьку відкриє фільм «Какофонія Донбасу».
Режисер кінострічки - Ігор Міняєв. Перегляд фільму та обговорення порушених у ньому тем і проблем відбудеться 22 листопада у Палаці культури міста Луцька за участю продюсера Юрія Леути. Початок о 18:00.
Використовуючи архівні матеріали документального та ігрового кіно, автори фільму досліджують створення міфу про Донбас. Вони показують нам життя очима радянської пропаганди і життя реальне, приховане від зайвих поглядів.
У фільмі використані кадри страйку шахтарів, а також записи інтерв'ю з колишніми жителями Донбасу, які стали очевидцями і постраждали від російської агресії. Їм обіцяли, що життя буде симфонією праці, радості й добробуту, але виявилося оманою й маніпуляцією. Симфонія Донбасу перетворилася на какофонію.
Посилання на подію у Facebook.
Детальніше з програмою кінопоказів на Волині можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Мандрівного фестивалю Docudays UA, а також у соцмережах Мандрівного фестивалю Docudays UA на Волині – Facebook, Instagram.
Фестиваль – неполітичний і некомерційний.
Вхід вільний.
Організатор кінопоказу – Волинський прес-клуб.
Партнери: Палац культури міста Луцька, департамент культури Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Режисер кінострічки - Ігор Міняєв. Перегляд фільму та обговорення порушених у ньому тем і проблем відбудеться 22 листопада у Палаці культури міста Луцька за участю продюсера Юрія Леути. Початок о 18:00.
Використовуючи архівні матеріали документального та ігрового кіно, автори фільму досліджують створення міфу про Донбас. Вони показують нам життя очима радянської пропаганди і життя реальне, приховане від зайвих поглядів.
У фільмі використані кадри страйку шахтарів, а також записи інтерв'ю з колишніми жителями Донбасу, які стали очевидцями і постраждали від російської агресії. Їм обіцяли, що життя буде симфонією праці, радості й добробуту, але виявилося оманою й маніпуляцією. Симфонія Донбасу перетворилася на какофонію.
Посилання на подію у Facebook.
Детальніше з програмою кінопоказів на Волині можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Мандрівного фестивалю Docudays UA, а також у соцмережах Мандрівного фестивалю Docudays UA на Волині – Facebook, Instagram.
Фестиваль – неполітичний і некомерційний.
Вхід вільний.
Організатор кінопоказу – Волинський прес-клуб.
Партнери: Палац культури міста Луцька, департамент культури Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Очільник «Кромберга» розкаже лучанам про автомобілі, форс-мажори та технології. АНОНС
Сьогодні, 21:09
Мандрівний Docudays UA: у Луцьку покажуть фільм «Какофонія Донбасу»
Сьогодні, 20:44
Для сіл та малих міст України закуплять поліцейські авто
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 листопада
Сьогодні, 20:00