Мандрівний Docudays UA: у Луцьку покажуть фільм «Какофонія Донбасу»





Режисер кінострічки - Ігор Міняєв. Перегляд фільму та обговорення порушених у ньому тем і проблем відбудеться 22 листопада у Палаці культури міста Луцька за участю продюсера Юрія Леути. Початок о 18:00.



Використовуючи архівні матеріали документального та ігрового кіно, автори фільму досліджують створення міфу про Донбас. Вони показують нам життя очима радянської пропаганди і життя реальне, приховане від зайвих поглядів.



У фільмі використані кадри страйку шахтарів, а також записи інтерв'ю з колишніми жителями Донбасу, які стали очевидцями і постраждали від російської агресії. Їм обіцяли, що життя буде симфонією праці, радості й добробуту, але виявилося оманою й маніпуляцією. Симфонія Донбасу перетворилася на какофонію.



Посилання на подію у

Детальніше з програмою кінопоказів на Волині можна ознайомитися на Instagram.

Фестиваль – неполітичний і некомерційний.

Вхід вільний.



Організатор кінопоказу – Волинський прес-клуб.



Партнери: Палац культури міста Луцька, департамент культури Луцької міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. XVI Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA у Луцьку відкриє фільм «Какофонія Донбасу».Режисер кінострічки - Ігор Міняєв. Перегляд фільму та обговорення порушених у ньому тем і проблем відбудеться 22 листопада у Палаці культури міста Луцька за участю продюсера. Початок о 18:00.Використовуючи архівні матеріали документального та ігрового кіно, автори фільму досліджують створення міфу про Донбас. Вони показують нам життя очима радянської пропаганди і життя реальне, приховане від зайвих поглядів.У фільмі використані кадри страйку шахтарів, а також записи інтерв'ю з колишніми жителями Донбасу, які стали очевидцями і постраждали від російської агресії. Їм обіцяли, що життя буде симфонією праці, радості й добробуту, але виявилося оманою й маніпуляцією. Симфонія Донбасу перетворилася на какофонію.Посилання на подію у Facebook. Детальніше з програмою кінопоказів на Волині можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Мандрівного фестивалю Docudays UA, а також у соцмережах Мандрівного фестивалю Docudays UA на Волині – Facebook Фестиваль – неполітичний і некомерційний.Вхід вільний.Організатор кінопоказу – Волинський прес-клуб.Партнери: Палац культури міста Луцька, департамент культури Луцької міської ради.

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