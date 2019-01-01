Традиції, прикмети і заборони: яке свято 12 листопада і що не можна робити в цей день

Сьогодні, 12 листопада, віряни вшановують пам'ять мучениківтаДата 12 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пишеЗа церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучениці Зиновії та мученика Зиновія, які були братом і сестрою.У вівторок, 12 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.– Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.– Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.– Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.– Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.– Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.– Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.– Почути рано вранці спів птахів – до холодів.– Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.– Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.– Дівчина, яка в цей день покуштує заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.– Сьогодні не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.– Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.– Також у цей день є певні правила поведінки на природі. Не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, бити багато звірів, чіпати тварин з дитинчатами.– Міжнародний день ергономіки– Всесвітній день боротьби з пневмонією– Міжнародний день якості– 1648 – по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя.– 1871 – в Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п'єсою Квітки-Основ'яненка "Сватання на Гончарівці").– 1893 – В газеті "San Francisco Morning Call" опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) "Тайфун біля берегів Японії".– 1918 – Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви.– 1918 – Австрія була проголошена республікою.– 1922 – відкрили Київську картинну галерею.– 1925 – створена "Леґія українських націоналістів" на з'їзді представників Українського Національного об'єднання i Союзу Визволення України у Празі.– 1933 – перша світлина Нессі.– 1967 – у Нью-Йорку (США) відбувся Перший Світовий Конгрес вільних українців.– 1992 – починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.– 2001 – на міському цвинтарі Севастополя з військовими почестями поховано капітан-лейтенанта Дениса Пшеничникова та мічмана Віталія Романюка, що загинули внаслідок аварії на підводному човні "Курськ".– 2009 – в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День українськомовної преси.– 2014 – цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова–Герасименко) було спущено космічний апарат.1808 –, письменник, етнограф, дослідник і видавець стародавніх слов'янських історичних праць.1840 –, французький скульптор-імпресіоніст ("Мислитель", "Поцілунок", "Бальзак").1885 –, український хірург-ортопед, травматолог, ім'я якого носить Український науково-дослідний інститут ортопедії та травматології у Харкові.1905 –, український поет, драматург, син Антіна Крушельницького.1908 –, поет, драматург, репресований.1923 –, німецький комік, актор, письменник-гуморист.1929 –, український громадсько-політичний діяч, дисидент, політв'язень, поет.1929 –, американська акторка, з 1956 дружина князя Монако Реньє III.1936 –, український поет, письменник, перекладач.1941 –, український кінорежисер.1944 –, український археолог, спелеолог, музикант і поет.1972 –, українська радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка.