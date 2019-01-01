У теплі дні в помешканнях лучан «прикручуватимуть» тепло





Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.



В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт нагадав, що лучани звертаються на лінію оперативного реагування міської ради з проханням зменшити параметри теплопостачання. Відтак, Пустовіт звернувся до



«Якщо спочатку у нас були дзвінки, що холодно, то тепер, що дуже жарко. Обов’язково враховуйте середньодобову температуру та температуру повітря, щоб якщо на вулиці 14-15 градусів тепла, не опалювати на повну будинки. Давайте економити газ, підходити до питання виважено, бо за все людям доводиться платити», - додав в.о. мера міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть зменшувати параметри опалення в теплу погоду.Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.В.о. мера Луцьканагадав, що лучани звертаються на лінію оперативного реагування міської ради з проханням зменшити параметри теплопостачання. Відтак, Пустовіт звернувся до нового очільника ДКП «Луцьктепло» Івана Скорупського з проханням вирішити питання.«Якщо спочатку у нас були дзвінки, що холодно, то тепер, що дуже жарко. Обов’язково враховуйте середньодобову температуру та температуру повітря, щоб якщо на вулиці 14-15 градусів тепла, не опалювати на повну будинки. Давайте економити газ, підходити до питання виважено, бо за все людям доводиться платити», - додав в.о. мера міста.

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