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У теплі дні в помешканнях лучан «прикручуватимуть» тепло

У теплі дні в помешканнях лучан «прикручуватимуть» тепло
У Луцьку хочуть зменшувати параметри опалення в теплу погоду.

Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт нагадав, що лучани звертаються на лінію оперативного реагування міської ради з проханням зменшити параметри теплопостачання. Відтак, Пустовіт звернувся до нового очільника ДКП «Луцьктепло» Івана Скорупського з проханням вирішити питання.

«Якщо спочатку у нас були дзвінки, що холодно, то тепер, що дуже жарко. Обов’язково враховуйте середньодобову температуру та температуру повітря, щоб якщо на вулиці 14-15 градусів тепла, не опалювати на повну будинки. Давайте економити газ, підходити до питання виважено, бо за все людям доводиться платити», - додав в.о. мера міста.


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Теги: тепло. Луцьктепло
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