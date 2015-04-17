У Луцьку представили очільника обласного управління СБУ

Колективу Управління СБУ у Волинській області представили нового керівника – полковника. Представлення відбулося сьогодні, 12 листопада.Про це інформує пресслужба УСБУ у Волинській областіНагадаємо, президентДанюков Павло Олексійович народився 10 липня 1976 року у м. Івано-Франківськ. Закінчив Національну академію СБУ у 1998 році. Розпочинав свою службову діяльність в Управлінні СБУ в м. Києві та Київській області, де пройшов шлях від оперуповноваженого до керівника відділу. З 2010 року керівник відділу Центрального апарату СБУ. З 2014 року – заступник начальника Управління по боротьбі з корупційними злочинами в середовищі співробітників правоохоронних органів Головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.До призначення на Волинь Павло Олексійович обіймав посаду заступника начальника Головного управління СБУ в м Києві та Київській області.