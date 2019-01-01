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Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*

Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*
Лучанам та усіх охочим пропонують взяти участь у розіграші безоштовної фотосесії на комплексі WEST AUTO HUB. Організатори обіцяють надати не лише приміщення для фото та фотографа, а й розкішні авто.

Допис про розіграш розмістили на сторінках компанії у Фейсбук та Інстаграм.

Серед умов - поставити лайк, зробити репост та позначити друга.

У фотосесіях від WEST AUTO HUB вже взяли участь кілька відомих волинянок. Медійниця Катерина Павлова, заступниця директора алкогольної компанії Софія Ройко, ведуча 12 каналу Луїза Кірімова, власниця та керівниця танцювальної студії Diamond Анна Рекретюк, модель та власниця могдельного агенства Анна Тріль, ведуча Яна Лаба, керівниця відділу митних брокерів WEST AUTO HUB Ірина Демяник, керівниця відділу сертифікації Катерина Осмолович, керівниця відділу маркетингу та регіонального розвитку Вікторія Доманська.

Взяти участь у конкурсі можна, перейшовши за цими посиланнями: Facebook , Інстаграм
Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*
Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*
Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*
Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*
Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*
Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, фотосесія
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