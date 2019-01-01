Як виграти безкоштовну фотосесію з розкішними авто*





Допис про розіграш розмістили на сторінках компанії у Фейсбук та Інстаграм.



Серед умов - поставити лайк, зробити репост та позначити друга.



У фотосесіях від WEST AUTO HUB вже взяли участь кілька відомих волинянок. Медійниця Катерина Павлова, заступниця директора алкогольної компанії Софія Ройко, ведуча 12 каналу Луїза Кірімова, власниця та керівниця танцювальної студії Diamond Анна Рекретюк, модель та власниця могдельного агенства Анна Тріль, ведуча Яна Лаба, керівниця відділу митних брокерів WEST AUTO HUB Ірина Демяник, керівниця відділу сертифікації Катерина Осмолович, керівниця відділу маркетингу та регіонального розвитку Вікторія Доманська.



Взяти участь у конкурсі можна, перейшовши за цими посиланнями: , Інстаграм



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанам та усіх охочим пропонують взяти участь у розіграші безоштовної фотосесії на комплексі WEST AUTO HUB . Організатори обіцяють надати не лише приміщення для фото та фотографа, а й розкішні авто.Допис про розіграш розмістили на сторінках компанії у Фейсбук та Інстаграм.Серед умов - поставити лайк, зробити репост та позначити друга.У фотосесіях від WEST AUTO HUB вже взяли участь кілька відомих волинянок. Медійниця, заступниця директора алкогольної компанії, ведуча 12 каналу, власниця та керівниця танцювальної студії Diamond, модель та власниця могдельного агенства, ведуча, керівниця відділу митних брокерів WEST AUTO HUB Ірина Демяник, керівниця відділу сертифікації, керівниця відділу маркетингу та регіонального розвиткуВзяти участь у конкурсі можна, перейшовши за цими посиланнями: Facebook

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію