У лікарню до малюка, якого знайшли непритомним з батьками на Волині, досі не прийшли родичі
Сьогодні, 13:05
8-місячного хлопчика, який разом з батьками потрапив до лікарні з підозрою на отруєння невідомою речовиною, вчора – 12 листопада перевели з реанімаційного відділення у педіатричне.
Нагадаємо, у селі Яромель Ківерцівського району подружжя отруїлося невідомою речовиною. Згодом 45-річний чоловік помер у лікарні, за життя його дружини борються медики у Луцькій міській клінічній лікарні, - пише видання Вісник.
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Непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав і їхній 8-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили. Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.
Зі слів матері потерпілої Галини Хоніної, подружжя ходило по гриби, у лісі знайшли якесь вино, спробували, а то, виявилася, отрута.
Як розповіла сьогодні, 13 листопада, завідувачка педіатричного відділення №3 з центром дитячої онкогематології Яна Рижко, стан дитини - середньої важкості. Родичі до дитини жодного разу не навідувалися. Учора малюка перевели з реанімаційного відділення.
"У дитини немає ознак інтоксикації, однак діагностували залізодефіцитну анемію. Хлопчик поводить себе нормально, звісно, плаче і хоче на ручки. Дитина лежала біля п’яних матері і батька на холодній підлозі, тож дуже змерзла. Через це в нього зараз підвищена температура. І оскільки у нього знижений гемоглобін, то швидше за все ця дитина добре не харчувалася. На свій вік, а йому вже 8 місяців, він розвинений повноцінно. Оскільки за весь час ніхто з рідних не прийшов, його доглядає медперсонал і мами, які лежать з іншими дітками. Ліками він забезпечений. Підгузки, одяг і суміші поприносили люди. Що на майбутнє буде з дитиною, вирішуватимуть соціальні служби, оскільки сім’я там неблагополучна", - розповідає лікарка.
Одна з мам з палати, де лежить хлопчик - Галина з Нововолинська, розповідає:
"Я вважаю, що дитина, це дар від Бога. Багато сімей хочуть мати діток, і не можуть. Цей малюк хоче ласки, материнської любові. Загалом він хороша дитина. Сьогодні трішки погано спав вночі, їсти хоче, а з пляшки не вміє їсти, то ми з ложечки його годуємо. Також колишемо його. Всі мами з палати біля нього. І підгузки ми міняємо йому. Стільки людей відгукнулося, я була просто вражена, приносять суміші, підгузки, одяг. Я навіть не думала, що в нас стільки добрих людей".
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Нагадаємо, у селі Яромель Ківерцівського району подружжя отруїлося невідомою речовиною. Згодом 45-річний чоловік помер у лікарні, за життя його дружини борються медики у Луцькій міській клінічній лікарні, - пише видання Вісник.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шукають родичів малюка з Волині, якого знайшли непритомним разом із батьками
Непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав і їхній 8-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили. Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.
Зі слів матері потерпілої Галини Хоніної, подружжя ходило по гриби, у лісі знайшли якесь вино, спробували, а то, виявилася, отрута.
Як розповіла сьогодні, 13 листопада, завідувачка педіатричного відділення №3 з центром дитячої онкогематології Яна Рижко, стан дитини - середньої важкості. Родичі до дитини жодного разу не навідувалися. Учора малюка перевели з реанімаційного відділення.
"У дитини немає ознак інтоксикації, однак діагностували залізодефіцитну анемію. Хлопчик поводить себе нормально, звісно, плаче і хоче на ручки. Дитина лежала біля п’яних матері і батька на холодній підлозі, тож дуже змерзла. Через це в нього зараз підвищена температура. І оскільки у нього знижений гемоглобін, то швидше за все ця дитина добре не харчувалася. На свій вік, а йому вже 8 місяців, він розвинений повноцінно. Оскільки за весь час ніхто з рідних не прийшов, його доглядає медперсонал і мами, які лежать з іншими дітками. Ліками він забезпечений. Підгузки, одяг і суміші поприносили люди. Що на майбутнє буде з дитиною, вирішуватимуть соціальні служби, оскільки сім’я там неблагополучна", - розповідає лікарка.
Одна з мам з палати, де лежить хлопчик - Галина з Нововолинська, розповідає:
"Я вважаю, що дитина, це дар від Бога. Багато сімей хочуть мати діток, і не можуть. Цей малюк хоче ласки, материнської любові. Загалом він хороша дитина. Сьогодні трішки погано спав вночі, їсти хоче, а з пляшки не вміє їсти, то ми з ложечки його годуємо. Також колишемо його. Всі мами з палати біля нього. І підгузки ми міняємо йому. Стільки людей відгукнулося, я була просто вражена, приносять суміші, підгузки, одяг. Я навіть не думала, що в нас стільки добрих людей".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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