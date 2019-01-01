У лікарню до малюка, якого знайшли непритомним з батьками на Волині, досі не прийшли родичі





Нагадаємо, у селі Яромель Ківерцівського району



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Непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав і їхній 8-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили. Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.



Зі слів матері потерпілої Галини Хоніної, подружжя ходило по гриби,



Як розповіла сьогодні, 13 листопада, завідувачка педіатричного відділення №3 з центром дитячої онкогематології Яна Рижко, стан дитини - середньої важкості. Родичі до дитини жодного разу не навідувалися. Учора малюка перевели з реанімаційного відділення.



"У дитини немає ознак інтоксикації, однак діагностували залізодефіцитну анемію. Хлопчик поводить себе нормально, звісно, плаче і хоче на ручки. Дитина лежала біля п’яних матері і батька на холодній підлозі, тож дуже змерзла. Через це в нього зараз підвищена температура. І оскільки у нього знижений гемоглобін, то швидше за все ця дитина добре не харчувалася. На свій вік, а йому вже 8 місяців, він розвинений повноцінно. Оскільки за весь час ніхто з рідних не прийшов, його доглядає медперсонал і мами, які лежать з іншими дітками. Ліками він забезпечений. Підгузки, одяг і суміші поприносили люди. Що на майбутнє буде з дитиною, вирішуватимуть соціальні служби, оскільки сім’я там неблагополучна", - розповідає лікарка.



Одна з мам з палати, де лежить хлопчик - Галина з Нововолинська, розповідає:



"Я вважаю, що дитина, це дар від Бога. Багато сімей хочуть мати діток, і не можуть. Цей малюк хоче ласки, материнської любові. Загалом він хороша дитина. Сьогодні трішки погано спав вночі, їсти хоче, а з пляшки не вміє їсти, то ми з ложечки його годуємо. Також колишемо його. Всі мами з палати біля нього. І підгузки ми міняємо йому. Стільки людей відгукнулося, я була просто вражена, приносять суміші, підгузки, одяг. Я навіть не думала, що в нас стільки добрих людей".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-місячного хлопчика, який разом з батьками потрапив до лікарні з підозрою на отруєння невідомою речовиною, вчора – 12 листопада перевели з реанімаційного відділення у педіатричне.Нагадаємо, у селі Яромель Ківерцівського району подружжя отруїлося невідомою речовиною . Згодом 45-річний чоловік помер у лікарні, за життя його дружини борються медики у Луцькій міській клінічній лікарні, - пише видання Вісник Непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав і їхній 8-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили. Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.Зі слів матері потерпілої Галини Хоніної, подружжя ходило по гриби, у лісі знайшли якесь вино, спробували, а то, виявилася, отрута. Як розповіла сьогодні, 13 листопада, завідувачка педіатричного відділення №3 з центром дитячої онкогематології, стан дитини - середньої важкості. Родичі до дитини жодного разу не навідувалися. Учора малюка перевели з реанімаційного відділення."У дитини немає ознак інтоксикації, однак діагностували залізодефіцитну анемію. Хлопчик поводить себе нормально, звісно, плаче і хоче на ручки. Дитина лежала біля п’яних матері і батька на холодній підлозі, тож дуже змерзла. Через це в нього зараз підвищена температура. І оскільки у нього знижений гемоглобін, то швидше за все ця дитина добре не харчувалася. На свій вік, а йому вже 8 місяців, він розвинений повноцінно. Оскільки за весь час ніхто з рідних не прийшов, його доглядає медперсонал і мами, які лежать з іншими дітками. Ліками він забезпечений. Підгузки, одяг і суміші поприносили люди. Що на майбутнє буде з дитиною, вирішуватимуть соціальні служби, оскільки сім’я там неблагополучна", - розповідає лікарка.Одна з мам з палати, де лежить хлопчик - Галина з Нововолинська, розповідає:"Я вважаю, що дитина, це дар від Бога. Багато сімей хочуть мати діток, і не можуть. Цей малюк хоче ласки, материнської любові. Загалом він хороша дитина. Сьогодні трішки погано спав вночі, їсти хоче, а з пляшки не вміє їсти, то ми з ложечки його годуємо. Також колишемо його. Всі мами з палати біля нього. І підгузки ми міняємо йому. Стільки людей відгукнулося, я була просто вражена, приносять суміші, підгузки, одяг. Я навіть не думала, що в нас стільки добрих людей".

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