Світлодіодне шоу та запальна музика: «GeneratorCity» запрошує на студентську вечірку*
Сьогодні, 19:32
Арена розваг «GeneratorCity» запрошує всіх жителів та гостей міста на унікальну вечірку "STUDENT PARTY" на роликах, яка відбудеться 17 листопада о 19 годині.
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На вечірці "STUDENT PARTY" всіх гостей арени розваг чекатимуть: запальні музичні сети від драйвового DJ A.D. та незабутнє світлодіодне шоу FIRE DANCE, яке поєднує в собі майстерність артистів та новітніх технологій світлового реквізиту.
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Спеціальний подарунок для всіх студентів протягом дня (17 листопада)- знижка на катання на роликах -40% (при наявності студентського квитка).
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"Збирайте всіх друзів 17.11 та приходьте відриватися на драйвову "STUDENT PARTY" на роликах в арені розваг GeneratorCity", - йдеться у повідомленні.
⠀
Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 2-й поверх
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 86.
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⠀
На вечірці "STUDENT PARTY" всіх гостей арени розваг чекатимуть: запальні музичні сети від драйвового DJ A.D. та незабутнє світлодіодне шоу FIRE DANCE, яке поєднує в собі майстерність артистів та новітніх технологій світлового реквізиту.
⠀
Спеціальний подарунок для всіх студентів протягом дня (17 листопада)- знижка на катання на роликах -40% (при наявності студентського квитка).
⠀
"Збирайте всіх друзів 17.11 та приходьте відриватися на драйвову "STUDENT PARTY" на роликах в арені розваг GeneratorCity", - йдеться у повідомленні.
⠀
Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 2-й поверх
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 86.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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