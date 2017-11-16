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Світлодіодне шоу та запальна музика: «GeneratorCity» запрошує на студентську вечірку*

Світлодіодне шоу та запальна музика: «GeneratorCity» запрошує на студентську вечірку*
Арена розваг «GeneratorCity» запрошує всіх жителів та гостей міста на унікальну вечірку "STUDENT PARTY" на роликах, яка відбудеться 17 листопада о 19 годині.

На вечірці "STUDENT PARTY" всіх гостей арени розваг чекатимуть: запальні музичні сети від драйвового DJ A.D. та незабутнє світлодіодне шоу FIRE DANCE, яке поєднує в собі майстерність артистів та новітніх технологій світлового реквізиту.

Спеціальний подарунок для всіх студентів протягом дня (17 листопада)- знижка на катання на роликах -40% (при наявності студентського квитка).

"Збирайте всіх друзів 17.11 та приходьте відриватися на драйвову "STUDENT PARTY" на роликах в арені розваг GeneratorCity", - йдеться у повідомленні.

Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 2-й поверх

Деталі за телефоном: 067 334 50 86.

Світлодіодне шоу та запальна музика: «GeneratorCity» запрошує на студентську вечірку*


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Теги: «GeneratorCity», вечірка, День студента
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Світлодіодне шоу та запальна музика: «GeneratorCity» запрошує на студентську вечірку*
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