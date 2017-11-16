Світлодіодне шоу та запальна музика: «GeneratorCity» запрошує на студентську вечірку*

Арена розваг «GeneratorCity» запрошує всіх жителів та гостей міста на унікальну вечірку "STUDENT PARTY" на роликах, яка відбудеться 17 листопада о 19 годині.На вечірці "STUDENT PARTY" всіх гостей арени розваг чекатимуть: запальні музичні сети від драйвового DJ A.D. та незабутнє світлодіодне шоу FIRE DANCE, яке поєднує в собі майстерність артистів та новітніх технологій світлового реквізиту.Спеціальний подарунок для всіх студентів протягом дня (17 листопада)- знижка на катання на роликах -40% (при наявності студентського квитка)."Збирайте всіх друзів 17.11 та приходьте відриватися на драйвову "STUDENT PARTY" на роликах в арені розваг GeneratorCity", - йдеться у повідомленні.Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 2-й поверхДеталі за телефоном: