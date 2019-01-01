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Іноземець їхав до Києва через Волинь і зник: триває розшук

Іноземець їхав до Києва через Волинь і зник: триває розшук
Правоохоронці встановлюють місце перебування 48-річного Монтвідаса Гедимінаса, який 23 жовтня вийшов з автобуса «Київ-Варшава» у місті Житомирі та зник.

Про це повідомляє поліція Житомирщини.

За наявною у поліцейських інформацією, чоловік 22 жовтня перетнув кордон України у Волинській області з метою відвідати м. Київ. Наступного дня він повертався додому автобусом міжнародного сполучення, однак через конфлікт з пасажирами близько 09.00 на центральному автовокзалі м. Житомира вийшов.

За словами родичів зниклого, з того дня зв’язок з ними перервався, відтак вони звернулись до поліції.

Прикмети чоловіка: зріст близько 185-190 см, на вигляд 47-48 років, волосся з сивиною, коротко стрижене, мав бороду, середньої тілобудови, особливі прикмети під бородою мав шрам довжиною 3-4 см.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця знаходження Монтвідаса Гедимінаса, повідомте про це за телефонами: (0412) 40-74-75, 40-73-04 або «102» чи зверніться до найближчого відділу поліції.

Іноземець їхав до Києва через Волинь і зник: триває розшук


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Теги: іноземець, розшик, Литва, Житомир, Волинь
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