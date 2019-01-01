Іноземець їхав до Києва через Волинь і зник: триває розшук

Правоохоронці встановлюють місце перебування 48-річного, який 23 жовтня вийшов з автобуса «Київ-Варшава» у місті Житомирі та зник.Про це повідомляє поліція Житомирщини.За наявною у поліцейських інформацією, чоловік 22 жовтня перетнув кордон України у Волинській області з метою відвідати м. Київ. Наступного дня він повертався додому автобусом міжнародного сполучення, однак через конфлікт з пасажирами близько 09.00 на центральному автовокзалі м. Житомира вийшов.За словами родичів зниклого, з того дня зв’язок з ними перервався, відтак вони звернулись до поліції.Прикмети чоловіка: зріст близько 185-190 см, на вигляд 47-48 років, волосся з сивиною, коротко стрижене, мав бороду, середньої тілобудови, особливі прикмети під бородою мав шрам довжиною 3-4 см.Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця знаходження Монтвідаса Гедимінаса, повідомте про це за телефонами: (0412) 40-74-75, 40-73-04 або «102» чи зверніться до найближчого відділу поліції.