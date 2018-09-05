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Волинські шахтарі отримали зарплату, яку їм боргували кілька місяців

Волинські шахтарі отримали зарплату, яку їм боргували кілька місяців
Нововолинські гірники отримали заборговану заробітну платню, яку їм не платили кілька місяців.

Про це розповів генеральний директор гірничого підприємства Володимир Юрків, - пише "Нововолинськ.com.ua."

На банківські рахунки ДП “Волиньвугілля” надійшло більше 48 мільйонів гривень. Їх вистачило, щоб повністю закрити борг по зарплаті включно із вереснем і віддати 20% місячної заробітної платні за жовтень.

“Наші шахтарі вже отримали зароблені кошти, які їм боргували кілька місяців“, – зазначив Юрків.

Нагадаємо, Уряд запропонував виділити 1 мільярд гривень на вирішення гострих проблем вугледобувної галузі: виплату заробітної плати шахтарям та недопущення відключення шахт від електропостачання. Пізніше цю пропозицію підтримав парламент. А нещодавно документ підписав і Президент України. Гроші були виділені в рамках підготовлених змін до державного бюджету на 2019 рік.

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Теги: Волинь, шахтарі
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