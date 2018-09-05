Волинські шахтарі отримали зарплату, яку їм боргували кілька місяців
Сьогодні, 18:42
Нововолинські гірники отримали заборговану заробітну платню, яку їм не платили кілька місяців.
Про це розповів генеральний директор гірничого підприємства Володимир Юрків, - пише "Нововолинськ.com.ua."
На банківські рахунки ДП “Волиньвугілля” надійшло більше 48 мільйонів гривень. Їх вистачило, щоб повністю закрити борг по зарплаті включно із вереснем і віддати 20% місячної заробітної платні за жовтень.
“Наші шахтарі вже отримали зароблені кошти, які їм боргували кілька місяців“, – зазначив Юрків.
Нагадаємо, Уряд запропонував виділити 1 мільярд гривень на вирішення гострих проблем вугледобувної галузі: виплату заробітної плати шахтарям та недопущення відключення шахт від електропостачання. Пізніше цю пропозицію підтримав парламент. А нещодавно документ підписав і Президент України. Гроші були виділені в рамках підготовлених змін до державного бюджету на 2019 рік.
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Про це розповів генеральний директор гірничого підприємства Володимир Юрків, - пише "Нововолинськ.com.ua."
На банківські рахунки ДП “Волиньвугілля” надійшло більше 48 мільйонів гривень. Їх вистачило, щоб повністю закрити борг по зарплаті включно із вереснем і віддати 20% місячної заробітної платні за жовтень.
“Наші шахтарі вже отримали зароблені кошти, які їм боргували кілька місяців“, – зазначив Юрків.
Нагадаємо, Уряд запропонував виділити 1 мільярд гривень на вирішення гострих проблем вугледобувної галузі: виплату заробітної плати шахтарям та недопущення відключення шахт від електропостачання. Пізніше цю пропозицію підтримав парламент. А нещодавно документ підписав і Президент України. Гроші були виділені в рамках підготовлених змін до державного бюджету на 2019 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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