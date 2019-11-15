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У Володимирі серед білого дня з авто викрали барсетку

У Володимирі серед білого дня з авто викрали барсетку
У 36-річного жителя Володимира-Волинського викрали барсетку з автомобіля Toyota.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт “Княжий Град”.

Повідомлення про крадіжку надійшло вчора, 14 листопада об 11:03 годині.

У період з 10:00 до 10:40 з автомобіля володимирчанина, що був припаркований біля магазину “Електрон”, невідомий викрав чоловіку барсетку з документами, ключами від квартири та технічним паспортом на транспортний засіб.

Сума завданих збитків становить 4 000 гривень.

Деталі встановлюють правоохоронці.

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Теги: Володимир, крадіжка, барсетка
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