У Володимирі серед білого дня з авто викрали барсетку





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт



Повідомлення про крадіжку надійшло вчора, 14 листопада об 11:03 годині.



У період з 10:00 до 10:40 з автомобіля володимирчанина, що був припаркований біля магазину “Електрон”, невідомий викрав чоловіку барсетку з документами, ключами від квартири та технічним паспортом на транспортний засіб.



Сума завданих збитків становить 4 000 гривень.



Деталі встановлюють правоохоронці.

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