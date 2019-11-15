У Володимирі серед білого дня з авто викрали барсетку
Сьогодні, 18:40
У 36-річного жителя Володимира-Волинського викрали барсетку з автомобіля Toyota.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт “Княжий Град”.
Повідомлення про крадіжку надійшло вчора, 14 листопада об 11:03 годині.
У період з 10:00 до 10:40 з автомобіля володимирчанина, що був припаркований біля магазину “Електрон”, невідомий викрав чоловіку барсетку з документами, ключами від квартири та технічним паспортом на транспортний засіб.
Сума завданих збитків становить 4 000 гривень.
Деталі встановлюють правоохоронці.
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт “Княжий Град”.
Повідомлення про крадіжку надійшло вчора, 14 листопада об 11:03 годині.
У період з 10:00 до 10:40 з автомобіля володимирчанина, що був припаркований біля магазину “Електрон”, невідомий викрав чоловіку барсетку з документами, ключами від квартири та технічним паспортом на транспортний засіб.
Сума завданих збитків становить 4 000 гривень.
Деталі встановлюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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