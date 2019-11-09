У Ковелі шукають свідків аварії, у якій маршрутка збила жінку на велосипеді

У Ковелі шукають свідків аварії, що трапилася 9 листопада на вулиці Брестській.Про це пише ‎користувачу Facebook."Водій даного автомобіля!!! Ви є важливим свідком аварії, яка сталася по вул. Брестська, в суботу 09.11.2019 близько 16.00 (годинник на фото не переведений на зимовий час), коли маршрутне таксі # 1 збило жінку на велосипеді, оскільки Ви рухались по заду. Дуже Вас прошу відгукніться!!! 0664627487. Цікавить лише одне питання, чи здійснив водій автобуса обгін Вашого автотранспорту перед самою аварією і чи ви бачили людину на велосипеді до обгону, якщо такий був", - йдеться у повідомлені.