На новорічно-різдвяні свята через Волинь курсуватимуть додаткові потяги

Для зручних подорожей пасажирів на новорічно-різдвяні свята "Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів.Про це повідомляє прес-служба структури.Потяги курсуватимуть на напрямках Київ—Львів, Київ—Ковель, Покровськ—Харків, Львів—Одеса, Львів—Ужгород та Кривий Ріг—Ужгород. Станом на сьогодні на ці поїзди вже можна придбати квитки на дати до 29 грудня, тобто за 45 днів до відправлення.Зокрема, поїзд № 181/182 Київ—Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, відправлення з Києва о 00:55 та прибуття до Львова о 10:36. Зворотно — 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12:18 та прибуття до Києва о 00:02.Поїзд № 197/198 Київ—Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19 та прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27 та прибуття до Києва о 20:45.Поїзд № 205/206 Покровськ—Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.Поїзд № 167/168 Львів—Одеса курсуватиме 22, 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.Поїзд № 201/202 Львів—Ужгород призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.Окрім цього, поїзд № 76/75 Кривий Ріг—Київ—Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода — 29 грудня. Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.